Уже в разы дешевле: в Украине упали цены сразу на несколько базовых продуктов

Известно, как изменились цены на продукты в Украине за неделю.

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Как изменились цены на продукты / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Украине подешевели некоторые ранние овощи

В частности, ощутимо упали цены на петрушку

Также подешевели некоторые фрукты

В Украине дешевеют ранние овощи борщевого набора. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

В частности, дешевле, чем на предыдущей неделе, продавался томат - 65-95 грн/кг, хотя ранее цены были на уровне 70-95 грн/кг. Молодой картофель сейчас стоит 15-40 грн/кг, а ранняя свекла - 30-38 грн/кг.

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Также продолжают снижаться цены на тепличный огурец. Его стоимость сейчас составляет 15-38 грн/кг, хотя ранее его продавали по 25-50 грн/кг.

Кроме того, продолжили снижаться цены на зелень. Так, петрушку продавали по 80-95 грн/кг, вместо 150-180 грн/кг.

Исключением стала лишь белокочанная капуста, которая подорожала, вследствие резкого сокращения предложения. Ее стоимость сейчас составляет 18-22 грн/кг, хотя неделей ранее цены колебались от 13 до 15 грн/кг.

Стоит добавить, что во фруктово-ягодном сегменте продолжают снижаться цены на землянику садовую. Ее стоимость установлена на уровне 110-170 грн/кг.

Также в очередной раз подешевела груша. Цены упали с 90-110 грн/кг до 85-100 грн/кг.

В то же время, цены на черешню продолжают оставаться высокими. Стоимость колеблется от 120 до 280 грн/кг.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, сейчас средняя цена на упаковку куриных яиц колеблется в пределах 67,90-73,53 грн. Некоторые эксперты прогнозируют, что в ближайшее время цены могут даже повыситься из-за роста себестоимости производства - из-за подорожания кормов и энергоносителей.

Доктор экономических наук Дмитрий Шиян заявил, что в среднем цены на клубнику в Украине выросли на 50% по сравнению с прошлым годом. По состоянию на сегодня стоимость популярной ягоды на украинских рынках колеблется в пределах 150-200 гривен.

Кроме того, в этом сезоне стоимость черешни в Киеве стала неприятным сюрпризом для многих покупателей - цены колеблются от 300 до 650 гривен за килограмм.

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