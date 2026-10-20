Украинцев предупредили об отключении света: как будут действовать графики 21 октября

Что известно:
- В Украине 21 октября введут почасовые отключения света
- Отключения будут действовать с06:00 до 23:59
- Объем ограничений составит от 1 до 2 очередей
Во вторник, 21 октября, в некоторых областях Украины введут почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей.
Причина введения ограничений - последствия массированных российских атак на энергообъекты. Об этом сообщили в "Укрэнерго".
По данным энергетиков, графики почасовых отключений будут действовать с 06:00 до 23:59. Их объем составит от одной до двух очередей.
В этот же период, с 06:00 до 23:59, для промышленных потребителей будут применяться графики ограничения мощности.
Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться из-за российских обстрелов. Потребителям рекомендуют следить за сообщениями и графиками на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своих регионах.
"Когда свет появляется по графику – пожалуйста, экономно расходуйте электроэнергию!" – подчеркивают в компании.
Какими могут быть отключения зимой - мнение эксперта
Зимой в Украине отключения электроэнергии могут длиться не менее шести часов в сутки. По прогнозу энергетического эксперта Станислава Игнатьева, при среднесуточной температуре -10 °C и при отсутствии новых значительных обстрелов свет могут отключать утром на два часа, а вечером - на три-четыре часа.
По его словам, наиболее ощутимые ограничения могут коснуться Киева и Киевской области, а также регионов вблизи линии фронта: Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей.
Эксперт отметил в эфире "Ранок.LIVE", что самыми сложными для энергосистемы будут утренние и вечерние часы, когда потребление электроэнергии растет. Зимой солнечная генерация будет работать менее эффективно, поэтому возможности сбалансировать энергосистему будут ограниченными.
"Самое сложное время - это утренние и вечерние часы, когда возникают пики потребления электроэнергии. Зимой солнечная генерация будет работать неэффективно, поэтому нам фактически нечем будет балансировать энергосистему", - подчеркнул Игнатьев.
Отключение света - последние новости
Как писал Главред, российские войска во вторник, 20 октября, атаковали энергетическую инфраструктуру Киева. В Шевченковском районе зафиксировали попадание в один из энергетических объектов. По данным ДТЭК, из-за атаки на энергетические объекты столицы частично обесточены Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Печерский районы Киева.
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что масштабные отключения электроэнергии этой зимой возможны в Киеве, Одессе, Кривом Роге и Харькове, однако сценария с многонедельными отключениями для большей части страны нет.
Ранее председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил о возможных длительных отключениях света в столице. Он отметил, что киевляне могут оставаться без света до 14–16 часов в сутки в случае новых атак.
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О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.
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