Зачем огородники втыкают пластиковые бутылки в землю осенью

Пластиковые бутылки на огороде помогут обозначить грядки, сохранить информацию о предыдущих посадках и не перепутать культуры во время весенних работ.

https://glavred.info/sad-ogorod/navishcho-gorodniki-vstromlyayut-plastikovi-plyashki-v-zemlyu-voseni-10805768.html Ссылка скопирована

Как подготовить огород к зиме / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Зачем оставлять пластиковые бутылки на огороде

Как обозначить грядки и подзимние посевы

Как сохранить информацию о предыдущих посадках

Подготовка огорода к зиме включает не только перекопку почвы и внесение удобрений, но и планирование будущих посадок. Обычные пластиковые бутылки могут помочь сохранить информацию о расположении грядок и подзимних посевов, чтобы весной не пришлось восстанавливать всё по памяти. Главред расскажет об этом подробнее.

Как отмечает сайт "Мастерская идей", этот бюджетный способ позволяет обозначить участки без сложных схем и фотографий в смартфоне. Бутылки выполняют роль заметных маячков, а вложенные внутрь подписи помогают вспомнить, какие культуры росли на конкретном месте.

видео дня

Зачем расставлять бутылки на участке осенью

Обычные пластиковые бутылки объемом около полутора литров могут выполнять на огороде сразу несколько функций в течение зимнего периода.

Обозначение подзимних посевов

Бутылки помогают обозначить места, где посеяли укроп, петрушку или другие культуры, а также участки с многолетними цветами. Благодаря таким ориентирам грядки легче найти после снегопадов, а риск случайно затоптать посевы во время уборки территории становится меньше.

Видео о том, как можно использовать пластиковые бутылки на даче, можно посмотреть здесь:

Обозначение границ грядок

Отметки позволяют ориентироваться на участке даже тогда, когда грядки покрыты снегом или их границы трудно различить. Весной это поможет быстрее спланировать новые посадки и определить, где именно располагались предыдущие культуры.

Контроль севооборота

Информацияо прошлогодних посадках облегчает чередование овощей на грядках. Например, если на определенном участке росли помидоры, в следующем сезоне можно запланировать другую культуру. Правильное севооборот помогает снизить риск накопления отдельных возбудителей болезней и вредителей, а также поддерживать плодородие почвы.

Для чего нужно мульчирование / Инфографика - Главред

Как обозначить грядки с помощью пластиковых бутылок

Чтобы бутылки не опрокинул ветер, их нужно надежно закрепить. Для этого в землю втыкают металлический штырь или деревянный колышек, после чего устанавливают на него бутылку горлышком вверх. Ориентиры следует размещать так, чтобы они были заметны, но не мешали уходу за участком.

Что положить внутрь бутылки

Главная хитрость заключается в том, чтобы использовать бутылку не только как внешнюю отметку, но и как хранилище краткой информации о грядке.

Пакеты от семян

Внутрь можно положить пустой пакетик от семян культуры, которая росла на этом участке. Например, это может быть упаковка от огурцов, капусты или перца. Так весной будет легче вспомнить предыдущие посадки и спланировать севооборот.

Заметки карандашом

Если упаковки от семян нет, можно сделать краткую надпись на бумаге. Достаточно указать название культуры или другую важную информацию о грядке, а затем положить записку внутрь бутылки.

Защита бумаги от влаги

Чтобы надпись осталась читаемой до весны, бутылку нужно плотно закрыть крышкой. Если внутрь попадет вода, бумага может намокнуть и испортиться. Дополнительно записку можно поместить в небольшой водонепроницаемый пакет.

Такой способ помогает сохранить пометки о предыдущих посадках в течение холодного сезона. Весной они позволят быстрее сориентироваться на огороде, вспомнить расположение грядок и спланировать новый сезон без лишней путаницы.

Читайте также:

Об источнике: Мастерская Идей "Мастерская идей" (maisternia-idei.com.ua) - украинский сайт с полезными советами о саде и огороде, бытовыми лайфхаками, кулинарными рецептами и идеями для дома.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред