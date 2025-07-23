В РФ усилили контроль и начинают зачистки: в ЦПД объяснили, чего боится Кремль

Что сообщил Коваленко:
- В России готовят атаку на "Русскую общину"
- Кремль хочет монополизировать всю власть
- Диктаторский режим готовится к турбулентности
Первый заместитель руководителя администрации кремлевского диктатора Владимира Путина Сергей Кириенко начал защищать лояльных националистов страны-агрессора России.
Об этом в Telegram сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко. По его словам, российский чиновник теперь не только отвечает за информационные операции против Украины и пытается взять под контроль региональную вертикаль, но и готовит атаку на движение "Русская община" - одну из немногих ультраправых структур, которая поддерживала войну.
"Это не единичный инцидент: параллельно Верховный суд ликвидирует партию Бабурина, которая десятилетиями играла роль "правого фланга" имперской политики", - отметил глава ЦПД.
Коваленко пояснил, что "Русская община" в РФ - это не просто активисты. В регионах она получает поддержку силовиков, участвует в рейдах против мигрантов, имеет доступ к закрытой информации. Но Кремль боится даже лояльных, если они не подконтрольны администрации.
"Сигнал четкий: самодеятельность даже на стороне "русского мира" - преступление. Кремль хочет монополии не только на либеральную оппозицию, но и на радикальный патриотизм. Вся активность - только под кураторством и по графику. Иначе - ликвидация", - добавил он.
В ЦПД считают показательным то, что атака происходит именно сейчас. Режим готовится к турбулентности, ведь после провальной "СВО" российские патриоты могут вернуться с фронта с новыми амбициями, что станет прямой угрозой вертикали власти. Поэтому Кремль играет на опережение и "съедает своих".
Ситуация в России - последние новости
Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин больше всего боится своего окружения. Если бы Украина приложилась к этому, она могла бы реализовать кошмар главы Кремля.
Накануне, как писал Главред, российский оппозиционный политик Пономарев заявил, что в современной России бунт элит возможен, но когда это произойдет сказать трудно. Главный фактор в политике - это фактор времени. Соответственно, любой поставленный вопрос нужно уточнять - когда.
Напомним, в ночь на 23 июля стало известно, что неизвестные БпЛА атаковали ряд регионов страны-агрессора России. В частности, взрывы раздавались в Ростове-на-Дону и Таганроге.
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О персоне: Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
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