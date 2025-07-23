Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Бунт элит в России до конца лета: названо условие, которое подтолкнет к расколу

Мария Николишин
23 июля 2025, 12:03
526
Недовольство российских элит возросло еще в апреле-июне этого года.
Бунт элит в России до конца лета: названо условие, которое подтолкнет к расколу
Когда в России может произойти бунт элит / коллаж: Главред, фото: Википедия, kremlin.ru

Главное из заявления:

  • Бунт элит в России до конца лета не возможен, но это может произойти до конца 2026 года
  • Российские элиты абсолютно безыдейны
  • У Путина есть возможность удовлетворять большую часть их интересов

В современной России бунт элит возможен, но когда это произойдет сказать трудно. Об этом в чате на Главред рассказал российский оппозиционный политик, депутат Госдумы РФ, единственный, кто голосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев.

По его словам, главный фактор в политике - это фактор времени. Соответственно, любой поставленный вопрос нужно уточнять - когда.

видео дня

"Возможен ли в России бунт элит до конца лета? Нет. Возможен ли бунт элит до конца 2026 года? Возможен, но его вероятность низкая. Если вообще снять временное ограничение в вопросе, то - конечно, возможен", - подчеркнул он.

Пономарев отметил, что российские элиты абсолютно безыдейные, они - о "бабках" и личных интересах.

"На данный момент у Путина есть возможность удовлетворять большую часть этих интересов, но не все. Недовольство российских элит в апреле-июне резко возросло из-за того, что не договорились с Трампом. Элиты считали, что предложение классное и его нужно принять. "Вождь и учитель мудрый" ждал, когда Запад сдастся - вот, Запад "сдался", а "начальник" что-то не готов. У элит возникает вопрос - сколько же им надо мучиться, когда он наконец созреет. Поэтому недовольство резко возросло", - подчеркнул он.

Российский оппозиционный политик добавил, что люди не видят для себя большого выигрыша в случае, если они начнут какие-то действия.

"Проигрыш от бездействия существует, но он не является катастрофическим, к этому уже привыкли. А риски, связанные с тем, что не получится, огромные, причем это физические риски, например, риск для жизни. Поэтому мотивации действовать сейчас никакой нет. Но это не значит, что так будет всегда. Потому что риски могут снизиться, а неудовлетворенность жизнью может существенно увеличиться за счет санкций и прочего", - говорит он.

В то же время, по его мнению, если бы "международным сообществом" была предложена красивая альтернатива, которая была бы мостиком, выходом в нормальность и большой "плюшкой" для людей, которые могут решиться на заговор, это, конечно, их подтолкнуло бы.

"Но пока, к сожалению, мы действуем иначе, считая, что в России все одинаковые, что там договариваться не с кем и ни о чем, а санкционная политика носит характер исключительно "кнута", без какого-либо "пряника", никаких попыток расколоть это сообщество не предпринимается, наоборот, его цементируют, причем вокруг Путина. Конечно, в такой ситуации с бунтом все сложно", - подытожил Пономарев.

Смотрите видео, в котором Илья Пономарев рассказал, чего ждать России и Путину от Трампа, а также почему перемирие не за горами:

Протесты в России - что известно

Как сообщал Главред, бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука рассказал, что теоретически в России возможен мятеж элит. Но за последние годы Путин и вся его камарилья очень активно и небезрезультатно зачистили оппозицию внутри страны, поэтому оппозиции в России просто не существует.

Военный летчик-инструктор Роман Свитан сказал, что табакерка в голову Путина от силовиков может прилететь только тогда, когда он начнет тормозить процессы, связанные с войной.

В то же время, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что дворцовые перевороты могут иметь разные формы: это может быть физическое устранение их лидера, может быть отставка и заслуженный отдых на даче, как это было с Хрущевым, может быть военный переворот.

Читайте также:

О персоне: Илья Пономарев

Илья Пономарев - российский оппозиционный политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, говорит на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России бунты Илья Пономарев протесты в России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп водит украинцев за нос и подарил Путину 50 дней террора - The Atlantic

Трамп водит украинцев за нос и подарил Путину 50 дней террора - The Atlantic

12:35Война
Зеленский собрал руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов

Зеленский собрал руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов

12:28Украина
В США сказали, что поможет закончить войну в Украине – детали

В США сказали, что поможет закончить войну в Украине – детали

12:03Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 23 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 июля: что происходит на фронте (обновляется)

РФ собрала возле крупного города 100 тысяч военных: куда хочет проникнуть враг

РФ собрала возле крупного города 100 тысяч военных: куда хочет проникнуть враг

У Путина придумали абсурдную причину, почему встреча с Зеленским невозможна

У Путина придумали абсурдную причину, почему встреча с Зеленским невозможна

Горькое возвращение к прошлому: какие 4 знака переживут старые раны этим летом

Горькое возвращение к прошлому: какие 4 знака переживут старые раны этим летом

4 знака зодиака, которые видят других насквозь

4 знака зодиака, которые видят других насквозь

Последние новости

12:35

Трамп водит украинцев за нос и подарил Путину 50 дней террора - The Atlantic

12:28

Зеленский собрал руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов

12:18

Угроза массированных атак: эксперт сказал, когда и чем РФ может бить по Украине

12:11

Китайский гороскоп на завтра 24 июля: Козлам - срыв, Собакам - стресс

12:03

Бунт элит в России до конца лета: названо условие, которое подтолкнет к расколуВидео

Перемирие установится к зиме, Украина может реализовать самый страшный кошмар Путина – ПономаревПеремирие установится к зиме, Украина может реализовать самый страшный кошмар Путина – Пономарев
12:03

В США сказали, что поможет закончить войну в Украине – детали

11:37

Враг прорывается на высоты: Братчук сообщил об обострении на Запорожье

11:29

Ретроградный Меркурий в августе: для 4 знаков зодиака начинается новая глава жизни

11:28

Кто имеет право на досрочную пенсию в Украине: в ПФУ назвали главные условия

Реклама
11:14

Атака на Балтию - реальный сценарий: Пономарев сказал, какую цель преследует ПутинВидео

11:05

Украина может изменить ситуацию на поле боя: Сырский назвал главное условие

11:00

Неприятный запах с дивана исчезнет за минуты: одно средство творит чудеса

10:46

США ведут переговоры: СМИ сообщили, какое оружие будут поставлять Украине

10:12

РФ бросила на фронт чеченский полк: названы направления, где он будет атаковать

10:05

Кто представит Украину на переговорах с РФ в Стамбуле: опубликован указ Зеленского

09:52

Путин может объявить о победе: политик рассказал о нюансах замысла диктатора

09:49

Лунный календарь на август 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

09:41

"Сильный был воин": Зеленский о гибели командира бригады "Лють" Казбана

09:22

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 июля (обновляется)

09:21

Удар стихии по Полтавщине: без света остались 1300 потребителей

Реклама
08:52

Гороскоп Таро на завтра 24 июля: Весам - открыться, Водолеям - стоять за себя

08:32

Россию трясло от взрывов и вспышек: под удар попала важная логистикаВидео

08:31

Орбакайте приняла радикальное решение в отношении Пугачевой

08:22

Карта Deep State онлайн за 23 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:16

Сын Королевой пытается сбежать от своей жены: путинистка отреагировала

08:11

Mirage-2000 рухнул на Волыни: Воздушные силы объяснили, что произошло

08:10

Потери и наступление РФ за июль в цифрах: куда идут оккупантымнение

07:30

Где спрятана змея: только "легендарные мастера" головоломок найдут ее за 9 секунд

07:11

Оккупанты продвинулись возле 7 населенных пунктов: что происходит на фронтеФото

06:10

Почему в Украине снова сливают и ликвидируют министерства?мнение

05:50

Необычный ребус: найдите 3 отличия на картинке с девушкой-кофеманкой за 19 с

05:21

Вытягивает всю пыль и грязь: лайфхак для идеально чистого пола

04:45

Самые успешные женщины по знакам зодиака: кому везет от рождения

04:23

Почему нельзя говорить "самий розумний": учитель призвала избегать ошибкиВидео

04:00

Настоящая "карта души": что о вас могут рассказать морщины на лбу

03:27

Добавляли секретный ингредиент: как наши предки солили огурцы 1000 лет назад

03:06

Пламенная магнитная буря накрыла Украину: известна дата самого жесткого удара

02:22

"Это происходит": Энистон сделала признание на фоне слухов о романе с гипнотизером

02:20

Каждый день — новый город: Пономарев раскрыл стратегию ударов РФ по УкраинеФотоВидео

02:18

Зеленский подписал закон о работе НАБУ и САП и рассказал первые подробностиВидео

Реклама
02:10

Почему РФ так упорно штурмует Покровск: эксперт раскрыл планы врага и чем это грозит

02:07

Все проще, чем кажется: 4 признака того, что мужчина вас любит

01:30

Гиря мастера боится: Максим Галкин признался, как наращивает мышцы

00:46

В Украине существенно увеличилась цена на популярный вид мяса: какая она сейчас

00:31

Массированная атака "шахедов" на Сумы: в городе прогремел ряд взрывов

00:16

Превыше всего: 4 знака зодиака, для которых семья — на первом месте

22 июля, вторник
23:41

Ореховый Спас в 2025 году будем отмечать по новому: точная дата

23:39

Техника отказала, самолет полетел вниз: на Волыни упал французский истребитель Mirage-2000

23:19

Не имеет паспорта Украины: Олег Винник сделал громкое признание

23:10

Почему РФ вдруг изменила тактику на фронте: в ВСУ назвали причины и риски

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять