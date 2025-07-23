Бунт элит в России до конца лета: названо условие, которое подтолкнет к расколу

Недовольство российских элит возросло еще в апреле-июне этого года.

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Когда в России может произойти бунт элит / коллаж: Главред, фото: Википедия, kremlin.ru

Главное из заявления:

Бунт элит в России до конца лета не возможен, но это может произойти до конца 2026 года

Российские элиты абсолютно безыдейны

У Путина есть возможность удовлетворять большую часть их интересов

В современной России бунт элит возможен, но когда это произойдет сказать трудно. Об этом в чате на Главред рассказал российский оппозиционный политик, депутат Госдумы РФ, единственный, кто голосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев.

По его словам, главный фактор в политике - это фактор времени. Соответственно, любой поставленный вопрос нужно уточнять - когда.

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"Возможен ли в России бунт элит до конца лета? Нет. Возможен ли бунт элит до конца 2026 года? Возможен, но его вероятность низкая. Если вообще снять временное ограничение в вопросе, то - конечно, возможен", - подчеркнул он.

Пономарев отметил, что российские элиты абсолютно безыдейные, они - о "бабках" и личных интересах.

"На данный момент у Путина есть возможность удовлетворять большую часть этих интересов, но не все. Недовольство российских элит в апреле-июне резко возросло из-за того, что не договорились с Трампом. Элиты считали, что предложение классное и его нужно принять. "Вождь и учитель мудрый" ждал, когда Запад сдастся - вот, Запад "сдался", а "начальник" что-то не готов. У элит возникает вопрос - сколько же им надо мучиться, когда он наконец созреет. Поэтому недовольство резко возросло", - подчеркнул он.

Российский оппозиционный политик добавил, что люди не видят для себя большого выигрыша в случае, если они начнут какие-то действия.

"Проигрыш от бездействия существует, но он не является катастрофическим, к этому уже привыкли. А риски, связанные с тем, что не получится, огромные, причем это физические риски, например, риск для жизни. Поэтому мотивации действовать сейчас никакой нет. Но это не значит, что так будет всегда. Потому что риски могут снизиться, а неудовлетворенность жизнью может существенно увеличиться за счет санкций и прочего", - говорит он.

В то же время, по его мнению, если бы "международным сообществом" была предложена красивая альтернатива, которая была бы мостиком, выходом в нормальность и большой "плюшкой" для людей, которые могут решиться на заговор, это, конечно, их подтолкнуло бы.

"Но пока, к сожалению, мы действуем иначе, считая, что в России все одинаковые, что там договариваться не с кем и ни о чем, а санкционная политика носит характер исключительно "кнута", без какого-либо "пряника", никаких попыток расколоть это сообщество не предпринимается, наоборот, его цементируют, причем вокруг Путина. Конечно, в такой ситуации с бунтом все сложно", - подытожил Пономарев.

Смотрите видео, в котором Илья Пономарев рассказал, чего ждать России и Путину от Трампа, а также почему перемирие не за горами:

Протесты в России - что известно

Как сообщал Главред, бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука рассказал, что теоретически в России возможен мятеж элит. Но за последние годы Путин и вся его камарилья очень активно и небезрезультатно зачистили оппозицию внутри страны, поэтому оппозиции в России просто не существует.

Военный летчик-инструктор Роман Свитан сказал, что табакерка в голову Путина от силовиков может прилететь только тогда, когда он начнет тормозить процессы, связанные с войной.

В то же время, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что дворцовые перевороты могут иметь разные формы: это может быть физическое устранение их лидера, может быть отставка и заслуженный отдых на даче, как это было с Хрущевым, может быть военный переворот.

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О персоне: Илья Пономарев Илья Пономарев - российский оппозиционный политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, говорит на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, пишет Википедия.

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