Возможно ли прекращение огня в Украине до конца 2025 года: в ЕС дали ответ

Еврокомиссар оценил усилия США, направленные на принуждение России к миру.

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Россия не хочет прекращения огня в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, 40 ОАБр

Что сказал еврокомиссар:

Прекратить огонь до конца года вряд ли удастся

Мирные усилия США оказались напрасными

Путин не хочет, чтобы война заканчивалась

Прекращение огня в Украине до конца года в Европейском Союзе считают невозможным из-за отсутствия соответствующей воли у страны-агрессора России. Об этом в интервью РБК-Украина заявил европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

По его словам, мир возможен, но для этого нужно давить на РФ силой. Однако пока нет даже минимальных перспектив для прекращения огня.

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"Я согласен с той формулой, которая была поддержана в самом начале Соединенными Штатами, Европой и Украиной, что мир должен быть достигнут путем реализации "мира через силу". И силу украинской стороны", - подчеркнул Кубилюс.

Хотя США пытались склонить Россию к миру, но это не дало желаемого результата. Проблема в том, что Москва не заинтересована в дипломатическом урегулировании войны. Кремлевский диктатор Путин стал главным препятствием для любого прогресса.

"Путин пока не хочет мира. Он считает, что побеждает, и именно поэтому наступление мира, на данный момент, мне трудно предсказать", - добавил еврокомиссар.

Прекращение огня в Украине - последние новости

Напомним, заместитель главы МИД Сергей Кислица заявил, что для сдвига с мертвой точки мирных переговоров нужна встреча на уровне лидеров двух стран - президента Украины Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

Ранее, как писал Главред, спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент переговоры между Украиной и Россией по проектам меморандумов о прекращении огня не ведутся.

Недавно стало известно, что глава Кремля Владимир Путин своими заявлениями на экономическом форуме в Санкт-Петербурге показал, что страна-оккупант Россия не собирается уступать ни на поле боя, ни в рамках переговоров.

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Кто такой Андрюс Кубилюс? Андрюс Кубилюс - литовский политик, член Сейма Литовской Республики, премьер-министр в 1999-2000 и 2008-2012 годах, с 2024 года первый европейский комиссар по вопросам обороны и космоса, председатель партии Союз Отечества - Литовские христианские демократы, пишет Википедия.

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