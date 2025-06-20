Стамбульский формат прогресса не даст: Кислица сказал, что нужно для заключения мира

В России есть только один человек, который сам себя уполномочил принимать те решения, которые способны положить конец войне.

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Сергей Кислица заявил о необходимости встречи Зеленского и Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП, сайт Кремля

Главные тезисы Кислицы:

Формат переговоров в Стамбуле не даст прогресса

Нужна встреча двух или трех президентов

В РФ только Путин решает вопрос войны или мира

Чтобы мирные переговоры сдвинулись с мертвой точки нужна встреча на уровне лидеров двух стран - президента Украины Зеленского и главы Кремля Владимира Путина. Такое мнение в интервью Суспільне озвучил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

По его словам, Стамбульский формат не может существенно изменить сложившуюся ситуацию, кроме договоренностей об обмене военнопленными.

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Кислица отметил, что с учетом ситуации, украинская делегация во время двух раундов в Стамбуле, настаивала на необходимости подготовки встречи Зеленского и Путина.

"Мы об этом говорили и в мае, и в июне. У россиян взамен совсем другая логика - что сначала мы должны выполнить их требования, а уже потом встретятся лидеры", - объяснил Кислица.

Он добавил, что без встречи двух лидеров, или трех, вместе с президентом США Дональдом Трампом, "вряд ли можно достичь сногсшибательных решений".

Причиной он назвал "диктаторский характер режима в России", при котором "только один человек сам себя уполномочил принимать те решения, которые способны положить конец войне или установить устойчивое прекращение огня".

Мирные переговоры между Украиной и РФ

Как известно, Украина и Россия провели уже два раунда переговоров по завершению войны - 16 мая и 2 июня 2025 года.

На днях глава страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что РФ стремится к завершению войны против Украины "как можно скорее". По его словам, он готов к переговорам с Владимиром Зеленским, однако отказывается признавать действующего президента Украины легитимным для подписания каких-либо соглашений.

Также Путин сказал, что после 22 июня российская делегация готова к новой встрече с украинской стороной.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к прекращению огня и переговорам с Россией. К прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным готов даже Владимир Зеленский. Однако Кремль пренебрежительно относится к международным инициативам и наращивает агрессию.

Как писал Главред, администрация президента США Дональда Трампа свернула межведомственную рабочую группу, задачей которой была разработка стратегии давления на Россию, чтобы ускорить мирные переговоры с Украиной.

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Кто такой Сергей Кислица Сергей Кислица — украинский дипломат, постоянный представитель Украины при Организации Объединённых Наций (с 20 февраля 2020 года). Окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. Владеет украинским, русским, английским, испанским и французским языками

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