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Путин послал сигнал по войне против Украины: СМИ указали на важный момент

Андрей Ганчук
21 июня 2025, 15:51
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Россия не беспокоится о том, что может "разочаровать" Трампа.
Путин, войска РФ
Путин не собирается идти на уступки, Россия намерена воевать - SkyNews / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Главное:

  • Путин усилил агрессивную риторику против Украины
  • Россия не собирается идти на уступки
  • Москва не боится "разочаровать" Трампа

Глава Кремля Владимир Путин своими заявлениями на экономическом форуме в Санкт-Петербурге показал, что страна-оккупант Россия не собирается уступать ни на поле боя, ни в рамках переговоров. Москва не беспокоится "разочаровать" президента США Дональда Трампа, который пытается продвинуть мирные инициативы.

"Хочет все и вся"

В материале Sky News говорится о том, что последние заявления Путина резко отличаются от недавней риторики Кремля. Это самые агрессивные слова российского руководителя за продолжительное время.

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Путин сказал, что считает россиян и украинцев "одной нацией". По его словам, в таком случае "вся Украина наша".

"Короче говоря, он говорил, что хочет все и вся", - пишет автор статьи Айвор Беннетт.

Кремль изменил тон

Новые циничные заявления Путина – неожиданность, ведь после того, как Трамп начал продвигать мирное соглашение, Москва смягчила риторику. В Кремле пытались показать американцам, что россияне, дескать, заинтересованы в урегулировании войны.

"Но здесь такого языка не было. Совсем наоборот. Российский президент даже впервые за несколько месяцев пригрозил ядерным ударом по Украине", - считает автор материала.

Путин послал сигнал

Журналист также акцентировал внимание на заявлении Путина о "катастрофических" последствиях для Украины в случае, мол, применения так называемой грязной бомбы. Путин вернулся к риторике, которую использовал во время президентства Байдена.

"Это выглядело как четкое послание Владимира Путина о том, что, несмотря на мирные переговоры, Россия не намерена отступать ни на поле боя, ни за столом переговоров. Я думаю, это показывает, что Москва не слишком беспокоится о том, чтобы огорчить Дональда Трампа", - полагает автор.

Война России против Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны считают, что "аппетиты" Путина не ограничиваются Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями Украины. Россия использует концепцию создания "буферных зон", чтобы прикрыть свою агрессию.

Путин разразился рядом ультиматумов в адрес Украины: в частности, он "потребовал" нейтрального и безъядерного статуса и признания Киевом оккупации четырех украинских областей. Мол, если Украина не пойдет на такие "уступки", возобновятся полномасштабные боевые действия.

Летом войскам РФ не удалось достичь существенного продвижения на фронте, считает руководитель Центра разведки Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг. Благодаря работе украинской армии, российские наступление забуксовало и превратилось в локальные бои без стратегического прорыва.

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Что такое Sky News?

Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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