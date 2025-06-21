Киев должен признать захваченные области российскими: Путин грозит новой войной

Что известно:
- Путин вновь озвучил ультимативные условия
- Кремль грозит возобновлением полномасштабных боевых действий
Российский диктатор Владимир Путин вновь озвучил ультимативные условия, на которых Москва готова обсуждать завершение войны против Украины.
В интервью Sky News Arabia он потребовал от Киева официального отказа от членства в военных союзах, нейтрального статуса и отказа от стремления к обладанию ядерным оружием.
По его словам, эти условия якобы необходимы для "долговременной стабильности" в регионе.
Путин также настаивает, чтобы Украина признала результаты так называемых "референдумов", проведённых Россией на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
Кремлевский диктатор также заявил, что непризнание этих решений может привести к возобновлению полномасштабных боевых действий.
Кроме того, он повторил свои пропагандистские тезисы, утверждая, что большинство украинцев якобы хотят дружбы с Россией. Он подчеркнул, что при любом мирном урегулировании, по его мнению, необходимо гарантировать статус русского языка и права пророссийского населения.
При этом Путин заявил, что Москва готова к дальнейшим переговорам по Украине, в том числе "мы не отказываемся от участия европейских стран".
Он не исключил возможность встречи с Владимиром Зеленским на переговорах, но назвал обязательным условием достижение предварительных соглашений: "Такая встреча возможна. Но только после соглашений между сторонами".
При этом он заявил, что Зеленский "стал токсичной фигурой". "Проблема в том, что он избегает этих переговоров… потому что они рано или поздно приведут к необходимости отмены военного положения", - добавил неадекватный российский диктатор.
Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что Украина предложила РФ условия прекращение огня. Информацией поделился высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Папа Римский готов провести мирные переговоры по Украине. О согласии принимать в Ватикане представителей Украины и РФ понтифик рассказал премьер-министру Италии Джорджии Мелони.
Как писал Главред, ранее Андрей Ермак рассказал о возможных компромиссах. Украина потребует ясности в ходе предстоящих переговоров, подчеркнул глава ОП.
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Что такое Sky News?
Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.
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