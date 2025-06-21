Киев должен признать захваченные области российскими: Путин грозит новой войной

Диктатор РФ потребовал от Киева официального отказа от членства в военных союзах и нейтрального статуса.

https://glavred.info/world/kiev-dolzhen-priznat-zahvachennye-oblasti-rossiyskimi-putin-grozit-novoy-voynoy-10675127.html Ссылка скопирована

Владимир Путин пригрозил новой войной / Коллаж: Главред, фото 56 ОМБр, скриншот

Что известно:

Путин вновь озвучил ультимативные условия

Кремль грозит возобновлением полномасштабных боевых действий

Российский диктатор Владимир Путин вновь озвучил ультимативные условия, на которых Москва готова обсуждать завершение войны против Украины.

В интервью Sky News Arabia он потребовал от Киева официального отказа от членства в военных союзах, нейтрального статуса и отказа от стремления к обладанию ядерным оружием.

видео дня

По его словам, эти условия якобы необходимы для "долговременной стабильности" в регионе.

Путин также настаивает, чтобы Украина признала результаты так называемых "референдумов", проведённых Россией на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Кремлевский диктатор также заявил, что непризнание этих решений может привести к возобновлению полномасштабных боевых действий.

Кроме того, он повторил свои пропагандистские тезисы, утверждая, что большинство украинцев якобы хотят дружбы с Россией. Он подчеркнул, что при любом мирном урегулировании, по его мнению, необходимо гарантировать статус русского языка и права пророссийского населения.

При этом Путин заявил, что Москва готова к дальнейшим переговорам по Украине, в том числе "мы не отказываемся от участия европейских стран".

Он не исключил возможность встречи с Владимиром Зеленским на переговорах, но назвал обязательным условием достижение предварительных соглашений: "Такая встреча возможна. Но только после соглашений между сторонами".

При этом он заявил, что Зеленский "стал токсичной фигурой". "Проблема в том, что он избегает этих переговоров… потому что они рано или поздно приведут к необходимости отмены военного положения", - добавил неадекватный российский диктатор.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Украина предложила РФ условия прекращение огня. Информацией поделился высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Папа Римский готов провести мирные переговоры по Украине. О согласии принимать в Ватикане представителей Украины и РФ понтифик рассказал премьер-министру Италии Джорджии Мелони.

Как писал Главред, ранее Андрей Ермак рассказал о возможных компромиссах. Украина потребует ясности в ходе предстоящих переговоров, подчеркнул глава ОП.

Другие новости:

Что такое Sky News? Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред