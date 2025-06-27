РФ ударила по важному энергообъекту: какая часть Украины может остаться без света

Российские войска обстреляли критическую инфраструктуру Херсонщины, оставив жителей без стабильного электроснабжения.

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Оккупанты повредили энергетический объект в регионе, из-за чего жителей предупредили о возможных длительных отключениях света / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Кратко:

Россия ударила по энергообъекту на Херсонщине

Жителей предупредили о длительных отключениях света

Обстреляны также жилые дома и социальные объекты

Жителей Херсонщины предупредили о возможных длительных перебоях с электроснабжением из-за российского удара по критической энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Накануне Дня Конституции россияне решили погрузить Херсонщину в темноту, атаковав важный энергетический объект", - написал Прокудин в Telegram. видео дня

По его словам, российские войска атаковали важный энергетический объект, в результате чего возникли серьезные проблемы с электроснабжением в нескольких населенных пунктах.

Он отметил, что энергетики уже работают на месте и делают все возможное, чтобы восстановить стабильное снабжение электроэнергии. В то же время жителей области призывают запастись необходимым и подготовиться к возможным длительным отключениям.

электроэнергия / Инфографика: Главред

"Прошу жителей региона подготовиться к длительному отсутствию света. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию", - добавил глава ОГА.

Кроме того, 26 июня враг обстрелял объекты социальной инфраструктуры - пострадали жилые дома, газопроводы и гаражи.

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Ранее Главред сообщал, что Россия ударила по полигону с бойцами ВСУ - появились первые детали. По последним данным, в результате удара России по тренировочному полигону ВСУ ранения получил один военнослужащий.

Кроме того, вечером 26 июня Киев и Киевская область подверглись атаке вражеских беспилотников. В столице объявили воздушную тревогу, сирены раздавались по всему региону.

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010) Игорь Романенко отметил, что Украине сейчас не хватает необходимых технических ресурсов для эффективного сдерживания российской агрессии. Он также подчеркнул, что употреблять термин "ковровая бомбардировка" относительно массированных атак по Киеву является некорректным.

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Кто такой Александр Прокудин? Александр Сергеевич Прокудин - украинский государственный служащий. Председатель Херсонской ОГА с 7 февраля 2023 года.

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