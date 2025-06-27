Ключ к миру: Зеленский озвучил неожиданное предложение которое сможет остановить войну

Зеленский призвал ЕС ограничить доходы России от нефти, чтобы уменьшить ее способность финансировать войну.

https://glavred.info/ukraine/klyuch-k-miru-zelenskiy-ozvuchil-neozhidannoe-predlozhenie-kotoroe-smozhet-ostanovit-voynu-10676741.html Ссылка скопирована

Президент Украины настоял на введении нового пакета санкций / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Александр Бондарь, 21 отдельная механизированная бригада, kremlin.ru

Кратко:

Зеленский обратился к Евросовету с видеообращением

Президент призвал снизить цену на нефть до $30 за баррель

Украина требует нового пакета санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал установить более жесткую ценовую границу на российскую нефть - $30 за баррель. Он подчеркнул, что усиление санкций остается одним из самых действенных способов ограничения российской агрессии во время видеообращения к участникам саммита Европейского Совета.

По словам главы государства, необходимо принять "действительно мощный 18-й пакет санкций ЕС против России". Основное внимание, по его мнению, должно быть сосредоточено на нефтяной торговле, "теневом" танкерном флоте, банках, финансовых инструментах и поставках комплектующих для вооружения:

видео дня

"Ключевыми целями должны стать российская торговля нефтью, ее теневой танкерный флот, российские банки и другие финансовые инструменты, а также цепи поставок, которые обеспечивают оборудование или детали для производства оружия", - заявил Зеленский.

Он также обратил внимание на то, что некоторые европейские компании продолжают поставлять в Россию компоненты, которые используются в производстве оружия. Зеленский сообщил, что эти материалы уже идентифицировали и планируют передать соответствующим командам для дальнейшей реакции, призвав обратить на это пристальное внимание.

Отдельно он отметил необходимость расширить санкции не только против российских танкеров, но и против их капитанов и нефтетерминалов, ведь военные амбиции России растут, когда ее доходы от нефти остаются высокими.

Президент напомнил, что украинская сторона действует в рамках европейских правил, но не всегда получает такое же отношение в ответ:

"Или все придерживаемся одинаковых правил ЕС, или же преимуществ для всех станет меньше".

В завершение он подчеркнул, что уменьшение нефтяных доходов России является ключевым условием для достижения мира. По его словам, хотя потолок в 45 долларов за баррель может помочь приблизить мир, для настоящего и длительного прекращения агрессии необходимо установить цену на уровне 30 долларов, чтобы заблокировать финансирование войны Россией.

Война в Украине - последние новости

Напомним, ранее эксперт Загородний отмечал, что РФ остановит войну только в 2 случаях. Только один из этих сценариев имеет наибольшую силу, чтобы РФ изменила свои действия в отношении Украины.

Как ранее сообщалось, Россия определили новые цели для ударов по Украине - 5 городов в опасности. Политолог предупредил, что обстрелы со стороны РФ будут продолжаться.

Также ранее Главред сообщал, что Россия ударила по полигону с бойцами ВСУ - появились первые детали. По последним данным, в результате удара России по тренировочному полигону ВСУ ранения получил один военнослужащий.

Читайте также:

Что такое Совет Европейского Союза? Совет Европейского Союза - третья из семи институтов Европейского Союза. Совет состоит из 27 национальных министров определенных отраслей и одного ответственного за эту отрасль еврокомиссара, который не имеет права голосовать. Например, если обсуждается сельскохозяйственная политика, то на заседании присутствуют 27 министров стран Европейского Союза и еврокомиссар, ответственный за сельскохозяйственную политику. Всего существует 10 конфигураций Совета, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред