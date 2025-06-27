Ключ к миру: Зеленский озвучил неожиданное предложение которое сможет остановить войну

Кратко:
- Зеленский обратился к Евросовету с видеообращением
- Президент призвал снизить цену на нефть до $30 за баррель
- Украина требует нового пакета санкций против России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал установить более жесткую ценовую границу на российскую нефть - $30 за баррель. Он подчеркнул, что усиление санкций остается одним из самых действенных способов ограничения российской агрессии во время видеообращения к участникам саммита Европейского Совета.
По словам главы государства, необходимо принять "действительно мощный 18-й пакет санкций ЕС против России". Основное внимание, по его мнению, должно быть сосредоточено на нефтяной торговле, "теневом" танкерном флоте, банках, финансовых инструментах и поставках комплектующих для вооружения:
"Ключевыми целями должны стать российская торговля нефтью, ее теневой танкерный флот, российские банки и другие финансовые инструменты, а также цепи поставок, которые обеспечивают оборудование или детали для производства оружия", - заявил Зеленский.
Он также обратил внимание на то, что некоторые европейские компании продолжают поставлять в Россию компоненты, которые используются в производстве оружия. Зеленский сообщил, что эти материалы уже идентифицировали и планируют передать соответствующим командам для дальнейшей реакции, призвав обратить на это пристальное внимание.
Отдельно он отметил необходимость расширить санкции не только против российских танкеров, но и против их капитанов и нефтетерминалов, ведь военные амбиции России растут, когда ее доходы от нефти остаются высокими.
Президент напомнил, что украинская сторона действует в рамках европейских правил, но не всегда получает такое же отношение в ответ:
"Или все придерживаемся одинаковых правил ЕС, или же преимуществ для всех станет меньше".
В завершение он подчеркнул, что уменьшение нефтяных доходов России является ключевым условием для достижения мира. По его словам, хотя потолок в 45 долларов за баррель может помочь приблизить мир, для настоящего и длительного прекращения агрессии необходимо установить цену на уровне 30 долларов, чтобы заблокировать финансирование войны Россией.
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Что такое Совет Европейского Союза?
Совет Европейского Союза - третья из семи институтов Европейского Союза. Совет состоит из 27 национальных министров определенных отраслей и одного ответственного за эту отрасль еврокомиссара, который не имеет права голосовать. Например, если обсуждается сельскохозяйственная политика, то на заседании присутствуют 27 министров стран Европейского Союза и еврокомиссар, ответственный за сельскохозяйственную политику. Всего существует 10 конфигураций Совета, пишет Википедия.
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