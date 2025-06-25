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Есть ли угроза "ковровых бомбардировок" Киева: генерал о сценарии новых обстрелов

Алексей Тесля
25 июня 2025, 03:30
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Интенсивность дроновых ударов РФ растёт, как и производство БПЛА, предупредил Игорь Романенко.
дроны
РФ массированно бьет дронами / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, defence-ua.com

Важное из заявлений Романенко:

  • Украине пока не хватает технических средств для полноценного сдерживания агрессии РФ
  • Удары по жилым кварталам Киева преследуют не столько военные, сколько психологические цели

Военный аналитик, генерал-лейтенант в отставке и бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (в 2006–2010 гг.) Игорь Романенко подчеркнул, что Украине пока не хватает технических средств для полноценного сдерживания российской агрессии. По словам эксперта, называть массированные удары по Киеву "ковровыми бомбардировками" не совсем корректно.

"Понятие "ковровая бомбардировка" возникло после военной кампании США во Вьетнаме, когда стратегические бомбардировщики B-52 уничтожали всё на определённой площади. Российские атаки по масштабу не дотягивают до этого уровня. Однако стоит признать: интенсивность дроновых ударов растёт, как и производство БПЛА. У Украины есть определённые средства для противодействия, но их недостаточно для широкого применения. Чтобы усилить оборону, нам нужно время и возможности для масштабирования производства", — объясняет эксперт в беседе с ТСН.ua.

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Он также добавил, что удары по жилым кварталам Киева преследуют не столько военные, сколько психологические цели.

"Целенаправленные атаки по многоэтажкам — это попытка морального давления на граждан, особенно на жителей столицы. Киев — центр власти и принятия решений, поэтому враг стремится посеять среди населения страх и панику. Эти атаки становятся предсказуемыми — россияне, как правило, готовят удары всю неделю и наносят их по понедельникам. Это создает дополнительное психологическое напряжение, когда каждый понедельник становится днём ожидания обстрела", - говорит генерал-лейтенант.

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/ Инфографика: Главред

Что касается перехвата дронов, здесь тоже есть сложности. По его словам, украинские мобильные группы с пулемётами, в том числе с пулеметами "Максим", уже не справляются.

"Поскольку российские дроны поднимаются на высоту более 1,5 км, а в некоторых случаях — до 4–5 км благодаря модернизации и установке реактивных двигателей. Такие высоты вне досягаемости для наземных стрелковых средств. Сейчас эффективной альтернативой могут быть зенитные FPV-дроны, но их необходимо масштабировать, а также обучать операторов для их применения", — резюмирует Романенко.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ била по Украине полусотней дронов, есть раненые и разрушения. В результате ударов в одном из областных центров есть трое раненых - у двух полицейских осколочное поражение конечностей, а у 62-летней женщины переломы ног.

Как ранее сообщал Главред, ранее РФ ударила по Киеву сотнями дронов и ракет - полковник ВСУ раскрыл детали атаки. Армия РФ выпустила за ночь 315 дронов, среди которых были как ударные дроны, так и различные дроны-имитаторы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на фоне массированного удара РФ по Украине 10 июня обратился к США. Украинский лидер подчеркнул, что нужно жесткое давление ради мира.

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Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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