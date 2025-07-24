Залужный спрогнозировал, когда может закончиться война: какой крайний срок

Генерал сообщил, что может продолжить и без того долговременную войну страны-агрессора России.

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До какого года может затянуться война в Украине / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, t.me/Zaluzhnui

Что сказал Залужный:

Война в Украине перешла в затяжную фазу

Если Украина согласится на перемирие, война может продлиться еще почти 10 лет

В Украине с 2024 года началась новая война, в которой старые методы уже не действуют. Поэтому она может длиться долго, если украинцы не позаботятся о своей защите в перспективе.

Об этом LB.ua рассказал посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. По его словам, война "старого образца", которая началась 24 февраля 2022 года, закончилась примерно в декабре 2023 года.

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"С 2024 года началась совсем другая войны - война на истощение и длиться может долго", - отметил Залужный.

Он пояснил, что имеет в виду именно то, какие методы наступления использует страна-агрессор Россия. По мнению посла Украины, сейчас на линии фронта есть места, которые предназначены для того, чтобы убивать.

В такой ситуации, если Украина будет требовать не прекращения огня, или временного перемирия, война может затянуться до 2034 года.

Валерий Залужный / Инфографика: Главред

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О персоне: Валерий Залужный Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ. Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

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