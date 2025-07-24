Кто именно склонил Трампа к более жесткой позиции по РФ: FT назвали имя

Еще на посту сенатора Марко Рубио был горячим сторонником американской помощи за рубежом.

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Рубио публично подчеркивал необходимость противостоять диктаторам / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

Рубио публично подчеркивал необходимость противостоять диктаторам

Рубио не отказался от своих ценностей

Государственный секретарь США Марко Рубио склонил президента Дональда Трампа к более жесткой внешнеполитической линии в отношении России, Китая и Ирана. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного друга и бывшего помощника Рубио.

На посту сенатора Рубио был горячим сторонником американской помощи за рубежом и американской дипломатии как силы добра в мире. Чиновник публично подчеркивал необходимость противостоять диктаторам и поддерживать диссидентов, выступающих против авторитарных режимов.

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В то же время на посту госсекретаря он поддерживает взгляды Трампа, который настроен на изоляционизм и сокращение иностранной помощи.

Собеседник издания заявил, что Рубио не отказался от своих ценностей, а наоборот, отстаивал их, что повлияло на Трампа, который занял более жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, России и Венесуэлы.

"Что касается Китая, России, Украины и Ирана, вы видите активизированную американскую внешнюю политику и подтверждение роли Америки в мире", - заявил собеседник.

Это связано "с советами высокого уровня, которые министр ежедневно предоставляет президенту и остальной администрации", - добавил он.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, США пытаются избежать прямого участия в войне между Россией и Украиной, однако президент Дональд Трамп заявляет о намерении достичь мира путем силы. Об этом сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, на позицию президента США по поддержке Украины удалось повлиять благодаря дипломатической работе и контактам с людьми из его окружения. Именно это, по мнению Буданова, стало причиной изменений в отношении к Украине и позволило найти баланс между интересами обоих государств.

Между тем The Atlantic сообщает, что Дональд Трамп дал российскому президенту Владимиру Путину 50 дней перед тем, как Соединенные Штаты рассмотрят новые санкции против РФ. Таким образом Путину оставили время до конца лета, чтобы продолжать атаки на украинские города.

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Кто такой Марко Рубио Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

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