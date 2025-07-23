Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Почему Трамп изменил позицию по Украине - Буданов назвал реальную причину

Юрий Берендий
23 июля 2025, 18:07
1558
Глава ГУР заявил, что Дональд Трамп никогда не был противником Украины и рассказал, как удалось изменить его отношение.
Почему Трамп изменил позицию по Украине - Буданов назвал реальную причину
Буданов рассказал, что повлияло на Трампа / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео YouTube

О чем сказал Буданов:

  • Трамп никогда не был противником Украины
  • Благодаря дипломатии удалось изменить отношение президента США к Украине и найти баланс

Взгляды любого человека со временем меняются под влиянием новых обстоятельств или информации, и на эти изменения могут влиять различные факторы. Об этом заявил глава ГУР, генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью Kyiv Post, комментируя изменение позиции президента США Дональда Трампа по Украине.

"Изменилась ли позиция Дональда Трампа? И да, и нет. Он никогда не был противником Украины. Нельзя забывать, что первые партии американского оружия были получены именно во время его первого срока. Другое дело, что его позиция должна быть разумно проукраинской. Она должна быть проамериканской. Он является президентом Соединенных Штатов Америки. И он прежде всего защищает интересы своей страны. Нам это может нравиться или нет, но так было, есть и будет", - заявил он.

видео дня

По его словам, на позицию президента США по поддержке Украины удалось повлиять благодаря дипломатической работе и контактам с людьми из его окружения. Именно это, по мнению Буданова, стало причиной изменений в отношении к Украине и позволило найти баланс между интересами обоих государств.

Комментируя команду Дональда Трампа, он отметил, что в ней нет откровенных противников Украины. Хотя некоторые относятся к поддержке осторожно или скептически, есть и те, кто считает ее недостаточной.

Среди ключевых союзников Украины он отметил государственного секретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога, которые открыто заявляют, что помощь Украине соответствует национальным интересам США и должна не только сохраняться, но и расти.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, США пытаются избежать прямого участия в войне между Россией и Украиной, однако президент Дональд Трамп заявляет о намерении достичь мира путем силы. Об этом сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Вечером 23 июля в Стамбуле должен состояться третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Поскольку позиции сторон остаются кардинально противоположными, прорыв в переговорах маловероятен. В то же время не исключаются договоренности в гуманитарной сфере. The New York Times отмечает, что ни одна из сторон не готова уступить в своих требованиях по завершению войны.

Между тем The Atlantic сообщает, что Дональд Трамп дал российскому президенту Владимиру Путину 50 дней перед тем, как Соединенные Штаты рассмотрят новые санкции против РФ. Таким образом Путину оставили время до конца лета, чтобы продолжать атаки на украинские города.

Другие новости:

О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп Трамп новости Кирилл Буданов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Градус будет повышаться": ГУР предупреждает о возможных провокациях в Украине

"Градус будет повышаться": ГУР предупреждает о возможных провокациях в Украине

19:40Война
Антикоррупционные институты будут независимыми: Зеленский анонсировал новый законопроект

Антикоррупционные институты будут независимыми: Зеленский анонсировал новый законопроект

19:26Политика
Почему Трамп изменил позицию по Украине - Буданов назвал реальную причину

Почему Трамп изменил позицию по Украине - Буданов назвал реальную причину

18:07Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Орбакайте приняла радикальное решение в отношении Пугачевой

Орбакайте приняла радикальное решение в отношении Пугачевой

Карта Deep State онлайн за 23 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Сын Королевой пытается сбежать от своей жены: путинистка отреагировала

Сын Королевой пытается сбежать от своей жены: путинистка отреагировала

Пламенная магнитная буря накрыла Украину: известна дата самого жесткого удара

Пламенная магнитная буря накрыла Украину: известна дата самого жесткого удара

"Последствия очень негативные": российские ДРГ прорываются в большой город

"Последствия очень негативные": российские ДРГ прорываются в большой город

Последние новости

19:44

Оружие США не изменит ситуацию на фронте - экс-депутат РФ назвал решающий фактор

19:40

"Градус будет повышаться": ГУР предупреждает о возможных провокациях в Украине

19:30

Мало кто знает, а стоит: 10 забытых украинских слов, которые обогатят ваш языкВидео

19:28

Почему 24 июля нельзя заниматься хозяйственными делами: строгие приметы

19:26

Можно ли ставить в авто аккумулятор другой емкости: эксперты раскрыли подробности

Перемирие установится к зиме, Украина может реализовать самый страшный кошмар Путина – ПономаревПеремирие установится к зиме, Украина может реализовать самый страшный кошмар Путина – Пономарев
19:26

Антикоррупционные институты будут независимыми: Зеленский анонсировал новый законопроектВидео

19:10

Почему смена правительства имеет только одну интригу?мнение

18:54

Что говорил английский профессор 18-го века об украинцах - историк удивилВидео

18:44

Чего нельзя делать с ключами, чтобы не навлечь беду: главные народные приметы

Реклама
18:43

Ликвидация агрессивного соседа: экс-депутат Госдумы назвал сценарий для РоссииВидео

18:28

Молочка на вес золота: украинцев предупредили о росте цен на ценный продукт

18:07

Почему Трамп изменил позицию по Украине - Буданов назвал реальную причину

18:02

Почти 400 тысяч: названа фамилия, кто получает самую большую пенсию в Украине

17:48

"Оно тоже хотело жить": священник честно ответил, грех ли убивать мух и комаров

17:41

Евро продолжает набирать обороты: в Украине переписали цены на валюту

17:33

До 7 000 грн штрафа: на улицах Украины запретили носить определенную одежду

17:21

В США раскрыли планы Трампа по завершению войны в Украине

17:12

Почему УПЦ МП не разрывает связи с Россией - раскрыт коварный план

17:04

Украинцам начали недосчитывать выплаты пенсий: как проверить

16:31

Смерть Анастасии Добрыниной: раскрыта причина ухода 42-летней актрисы

Реклама
16:30

Что будет по итогам переговоров Украины в РФ: в США сделали прогноз

16:27

Даже консервация под вопросом: что категорически нельзя хранить на балконеВидео

16:01

Почти "на шару": в Украине резко упали цены на сезонный продукт

15:59

Идут ли бои за Покровск: боец ВСУ сделал важное заявление

15:59

Украинская делегация встретилась с Эрдоганом перед переговорами с РФ - что решилиВидео

15:47

Когда Украина получит обещанные системы Patriot - СМИ раскрыли неприятный нюанс

15:25

Черные оливки совсем не те, за кого себя выдают: раскрыта тайна производителейВидео

15:23

Некоторые украинцы могут не платить военный сбор: кто освобожден и каким образом

15:20

Укрзализныця изменила правила перевозки животных: что должны учитывать украинцы

15:20

Уже осенью: на какие продукты в Украине существенно перепишут цены

15:02

В жизни двух знаков зодиака произойдет переломный момент: что их ждет

14:35

Какая бабушка ненастоящая: только "гений головоломок" догадается

14:28

lifecell повысил тарифы: сколько будут стоить звонки уже с 23 июля

14:18

В РФ усилили контроль и начинают зачистки: в ЦПД объяснили, чего боится Кремль

14:18

О чем будут говорить Украина и Россия в Стамбуле: названа главная тема встречи

14:00

В водоемах Украины появилась уникальная и красивая рыба: где ее можно отыскать

13:52

"Последствия очень негативные": российские ДРГ прорываются в большой город

13:45

Гороскоп на завтра 24 июля: Весам - безосновательный конфликт, Львам - удача

13:20

Буданов с Вересом призвали сохранить единство во время войны и вычистить агентуру фсб из НАБУ

13:16

Стояли в очереди: Анджелина Джоли и Сальма Хайек сели на обычный рейс в МексикуВидео

Реклама
13:13

Лунный календарь стрижек на август 2025

13:05

Дети Камалии возвращаются в Украину: привез лично Захур

12:57

Популярные виды мяса в Украине космически выросли в цене: что подскочило на 30%

12:55

В Украине уже появились мобильные ТЦК: нардеп сказал, где и как они работают

12:47

Мощная жара накроет Украину: в каких регионах разогреет до +34 градусов

12:35

Трамп водит украинцев за нос и подарил Путину 50 дней террора - The Atlantic

12:28

Зеленский собрал руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов

12:18

Угроза массированных атак: эксперт сказал, когда и чем РФ может бить по Украине

12:11

Китайский гороскоп на завтра 24 июля: Козлам - срыв, Собакам - стресс

12:03

Бунт элит в России до конца лета: названо условие, которое подтолкнет к расколуВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять