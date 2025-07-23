Почему Трамп изменил позицию по Украине - Буданов назвал реальную причину

Глава ГУР заявил, что Дональд Трамп никогда не был противником Украины и рассказал, как удалось изменить его отношение.

https://glavred.info/politics/pochemu-tramp-izmenil-poziciyu-po-ukraine-budanov-nazval-realnuyu-prichinu-10683917.html Ссылка скопирована

Буданов рассказал, что повлияло на Трампа / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео YouTube

О чем сказал Буданов:

Трамп никогда не был противником Украины

Благодаря дипломатии удалось изменить отношение президента США к Украине и найти баланс

Взгляды любого человека со временем меняются под влиянием новых обстоятельств или информации, и на эти изменения могут влиять различные факторы. Об этом заявил глава ГУР, генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью Kyiv Post, комментируя изменение позиции президента США Дональда Трампа по Украине.

"Изменилась ли позиция Дональда Трампа? И да, и нет. Он никогда не был противником Украины. Нельзя забывать, что первые партии американского оружия были получены именно во время его первого срока. Другое дело, что его позиция должна быть разумно проукраинской. Она должна быть проамериканской. Он является президентом Соединенных Штатов Америки. И он прежде всего защищает интересы своей страны. Нам это может нравиться или нет, но так было, есть и будет", - заявил он. видео дня

По его словам, на позицию президента США по поддержке Украины удалось повлиять благодаря дипломатической работе и контактам с людьми из его окружения. Именно это, по мнению Буданова, стало причиной изменений в отношении к Украине и позволило найти баланс между интересами обоих государств.

Комментируя команду Дональда Трампа, он отметил, что в ней нет откровенных противников Украины. Хотя некоторые относятся к поддержке осторожно или скептически, есть и те, кто считает ее недостаточной.

Среди ключевых союзников Украины он отметил государственного секретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога, которые открыто заявляют, что помощь Украине соответствует национальным интересам США и должна не только сохраняться, но и расти.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, США пытаются избежать прямого участия в войне между Россией и Украиной, однако президент Дональд Трамп заявляет о намерении достичь мира путем силы. Об этом сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Вечером 23 июля в Стамбуле должен состояться третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Поскольку позиции сторон остаются кардинально противоположными, прорыв в переговорах маловероятен. В то же время не исключаются договоренности в гуманитарной сфере. The New York Times отмечает, что ни одна из сторон не готова уступить в своих требованиях по завершению войны.

Между тем The Atlantic сообщает, что Дональд Трамп дал российскому президенту Владимиру Путину 50 дней перед тем, как Соединенные Штаты рассмотрят новые санкции против РФ. Таким образом Путину оставили время до конца лета, чтобы продолжать атаки на украинские города.

Другие новости:

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред