Почему УПЦ МП не разрывает связи с Россией - раскрыт коварный план

УПЦ МП не пойдет на открытый разрыв с Московским патриархатом, а митрополит Онуфрий будет пытаться тянуть время, считает Смирнов.

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Почему УПЦ МП не разрывает связи с Россией / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Смирнов:

УПЦ МП не готова раскрывать связи с РПЦ

Онуфрий может тянуть время до окончания войны, чтобы впоследствии принять решение

Несмотря на дедлайн 18 августа, до которого УПЦ МП должна устранить все признаки аффилированности с Россией, ожидать резких решений от УПЦ не стоит - церковь не готова к открытому разрыву с Московским патриархатом и, похоже, будет тянуть время в надежде дождаться завершения войны и более благоприятной политической ситуации. Об этом в интервью Главреду рассказал доктор исторических наук, профессор Национального университета "Острожская академия" Андрей Смирнов.

Смирнов отмечает, что до 18 августа никаких изменений не произойдет, поскольку за такое короткое время УПЦ физически не сможет изменить свой статус даже при желании. Теоретически митрополит Онуфрий может инициировать собор и произнести определенные заявления, однако пока делать прогнозы сложно.

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"Полного разрыва с РПЦ однозначно не будет, потому что УПЦ не хочет попасть в раскол, а епископы - быть наказанными со стороны Московской патриархии. Именно поэтому резких шагов в сторону автокефалии, которых от УПЦ требует государство, она не сделает", - указывает он.

Он также подчеркивает, что митрополит Онуфрий придерживается осторожной и консервативной позиции, именно поэтому он, вероятно, будет ждать завершения войны, а уже в зависимости от ее результатов будет решать: или снова присоединиться к РПЦ, или продолжить путь к полной автокефалии.

УПЦ МП - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Украины Ореста Березовского, более известного как митрополит УПЦ МП Онуфрий. Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Как выяснилось, еще в 2002 году он добровольно получил гражданство Российской Федерации, но скрывал этот факт от государственных органов, продолжая пользоваться правами гражданина Украины.

Впоследствии Владимир Зеленский публично прокомментировал это решение о лишении Онуфрия украинского гражданства.

В то же время в своем докладе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека раскритиковало действия Украины, заявив о якобы недостаточной аргументации в решении о запрете религиозных организаций, включая УПЦ МП.

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О персоне: Андрей Смирнов Смирнов Андрей Иванович (род.2 февраля 1982, город Бердичев) - историк и религиовед, доктор исторических наук, профессор Национального университета "Острожская академия", руководитель ОО "Центр святого Кирилла Лукариса" и один из основателей ОО "Софийское братство", член Синодальной комиссии по межхристианским отношениям ПЦУ. Один из ведущих украинских религиоведов, комментатор церковно-государственных процессов. Участник Экспертного совета при Государственной службе Украины по вопросам этнополитики и свободы совести.

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