Онуфрий будет ждать завершения войны: Андрей Смирнов - о требовании к УПЦ разорвать связи с РФ

В УПЦ знают, как затягивать дела. Например, в Киево-Печерской лавре до сих пор живут монахи, и их не могут выселить - эта история длится уже более двух лет.

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Онуфрий будет ждать результата завершения войны в Украине, чтобы определить будущее УПЦ / Коллаж Главред

Государственная служба по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) вынесла предписание Киевской митрополии Украинской православной церкви (Московского патриархата), у которой ранее нашла признаки аффилированности с русской православной церковью.

В интервью Главреду доктор исторических наук, профессор Национального университета "Острожская академия" Андрей Смирнов рассказал, почему УПЦ не станет разрывать связи с Кремлем, каковы перспективы полного запрета московского патриархата и чего будет ждать Онуфрий, прежде чем принять решение.

Согласно предписанию ГЭСС, УПЦ должна устранить все нарушения до 18 августа. Как, по вашему мнению, будут развиваться события до этого времени?

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Согласно законодательству, будет предоставлено 30 или даже 90 дней для того, чтобы устранить те признаки аффилированности, которые были выявлены ГЭСС. Очевидно, самостоятельно митрополит Онуфрий этого сделать не может. Ему нужно для этого созвать собор епископов, и это займет определенное время, поэтому, правдоподобно, срок будет продлен до октября.

И только после того, как Украинская Православная Церковь не предоставит доказательств - а это должны быть соборные решения, постановления соборов УПЦ о полной независимости, об отзыве священнослужителей из состава органов управления РПЦ (Священного Синода, Архиерейского и Поместного соборов, Межсоборного присутствия, синодальных отделов), - если митрополит Онуфрий не сделает публичных заявлений о том, что он выходит из Синода РПЦ, а все эти предписания не будут выполнены, - тогда ДЕСС будет иметь право обращаться в суд против Киевской митрополии УПЦ.

Ведь сейчас речь идет не обо всей Украинской Православной Церкви, а лишь о ее административном центре - Киевской митрополии, главой которой по должности является митрополит Онуфрий. Сама Украинская Православная Церковь, как религиозное объединение, не имеет статуса юридического лица - это такая сеть тысяч приходов, монастырей, епархий УПЦ.

И поэтому даже если ДЕСС обратится в суд, и суд прекратит юридическое лицо "Киевская митрополия УПЦ", сама УПЦ никуда не исчезнет. Будут продолжать действовать епархии, приходы, монастыри - потому что это другие юридические лица.

Параллельно ГЭСС опубликовала список напрямую аффилированных с Киевской митрополией религиозных организаций. Туда вошли все епархии и монастыри УПЦ, однако там нет, например, приходов. А это основная часть этой сети: обычные сельские и городские общины УПЦ.

А почему, по Вашему мнению, этого не сделали?

Потому что они аффилированы не с Киевской митрополией, а с епархиями. Это такая своеобразная церковная "матрешка", где сверху - Киевская митрополия, далее внутри нее - епархии, а им подчинены приходы. И, согласно закону, приходы аффилированы с епархиями, а епархии - с Киевской митрополией. А последняя аффилирована с Русской Православной Церковью. Поэтому это очень сложный механизм, который не даст быстрых результатов. То есть даже если представить, что до конца этого или следующего года суд примет окончательное решение о прекращении юридического лица "Киевская митрополия", сама УПЦ никуда не исчезнет. Она продолжит существовать. Более того, согласно украинскому законодательству религиозные организации могут действовать даже без государственной регистрации устава.

Как на эту ситуацию может повлиять дело СБУ относительно российского гражданства митрополита Онуфрия?

Это никак не повлияет на ход юридических процессов, но может повлиять персонально на митрополита Онуфрия. Согласно действующему законодательству, у него есть всего три месяца, чтобы урегулировать свое пребывание в Украине. Без украинского гражданства он должен получить разрешение на проживание и работу. Ранее государство не особо интересовалось, на каких основаниях лишенные гражданства епископы УПЦ находятся в Украине. Например, митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, возглавляющий отдел внешних церковных связей УПЦ, потерял гражданство Украины еще в январе 2023 года. Многие другие епископы были лишены украинского гражданства, но до сих пор правоохранители их не трогают. Если будет политическая воля, то государство может депортировать митрополита Онуфрия за нарушение миграционного законодательства и отсутствие оснований для законного пребывания в Украине, поскольку он является гражданином России.

Может ли государство пойти на такой шаг?

Сомневаюсь. Скорее могут быть введены санкции против митрополита Онуфрия как дополнительный рычаг давления на него. Но проблема заключается в том, что он не поддается давлению и не будет выполнять предписания ГЭСС или идти на уступки государству.

Главная стратегия УПЦ - это борьба в судах. Они уже оспаривают некоторые документы ГЭСС, Кабмина, в частности порядок проведения исследования относительно признаков аффилированности, религиоведческие экспертизы. Они будут оспаривать и само предписание. То есть нас ждет длительная судебная волокита.

Она может растянуться на годы, я правильно понимаю?

Теоретически, да. Закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", принятый в прошлом году, предусматривает упрощенную процедуру судебного рассмотрения административных дел о прекращении религиозной организации. Но даже упрощенные процедуры в Украине могут длиться годами. Судья может заболеть, могут возникать другие обстоятельства. В УПЦ знают, как затягивать дела. Например, в Киево-Печерской лавре до сих пор живут монахи, и их не могут выселить - уже более двух лет длится эта история без окончательного судебного решения.

У митрополита Онуфрия есть три месяца, чтобы получить разрешение на проживание и работу в Украине / УНИАН

Вы упомянули, что у Онуфрия есть минимум три месяца, чтобы урегулировать вопрос гражданства. Но если срок - до 18 августа, это даже меньше. Как долго, учитывая все факторы, это может тянуться?

До 18 августа ничего не произойдет - это однозначно. За месяц УПЦ не сможет изменить свой статус, даже если бы захотела. Теоретически митрополит Онуфрий может созвать собор, где могут прозвучать определенные заявления, но пока что-то прогнозировать трудно.

Полного разрыва с РПЦ однозначно не будет, потому что УПЦ не хочет попасть в раскол, а епископы - быть наказанными со стороны Московской патриархии. Именно поэтому резких шагов в сторону автокефалии, которых от УПЦ требует государство, она не сделает.

Важно учитывать консервативные взгляды митрополита Онуфрия, который будет ждать завершения войны, и в зависимости от ее результатов будет принимать окончательное решение: вернуться в РПЦ или продолжить движение к полной церковной независимости.

А есть ли шанс, что при определенных обстоятельствах РПЦ все же пойдет на это, то есть на фактическое образование автокефалии в Украине?

Московский патриарх Кирилл неоднократно заявлял, что РПЦ никогда не предоставит автокефальный статус для УПЦ, потому что для нее "Киев - это южная столица русского православия". В условиях российской вооруженной агрессии обращаться к Москве за автокефалией УПЦ сейчас не может, потому что этого не поймет ни украинское общество, ни государство, ни собственные верующие. Самостоятельно объявить о выходе из РПЦ и полной независимости она не решится, потому что это будет признано расколом. Для рецепции автокефалии необходимо обратиться ко всем поместным православным церквям и просить помощи в признании УПЦ независимой. Поэтому для владыки Онуфрия - это патовая ситуация. Поэтому он занял выжидательную позицию и будет тянуть время, используя для этого много судебных процессов. Или падишах умрет, или осел сдохнет...

О персоне: Андрей Смирнов Смирнов Андрей Иванович (род.2 февраля 1982, город Бердичев) - историк и религиовед, доктор исторических наук, профессор Национального университета "Острожская академия", руководитель ОО "Центр святого Кирилла Лукариса" и один из основателей ОО "Софийское братство", член Синодальной комиссии по межхристианским отношениям ПЦУ. Один из ведущих украинских религиоведов, комментатор церковно-государственных процессов. Участник Экспертного совета при Государственной службе Украины по вопросам этнополитики и свободы совести.

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