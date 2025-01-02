В ООН резко раскритиковали религиозную политику Украины из-за запрета УПЦ МП

В ООН настаивают, что такие меры "нарушают международные стандарты".

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В ООН раскритиковали религиозную политику Украины / коллаж: Главред, фото: ОПУ, uoc-news.church

Ключевые тезисы:

Почему в Украине прямо запрещают деятельность РПЦ

В ООН заявили о "нарушении международных стандартов"

В докладе Управления Верховного комиссара по правам человека ООН раскритиковала Украину за якобы отсутствие "достаточного обоснования" роспуска религиозных организаций, в частности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

В ООН настаивают, что такие меры "нарушают международные стандарты", ведь "национальная безопасность не является достаточным основанием для ограничения религиозной свободы по международным договорам".

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Согласно поправкам к закону о религиозных организациях, запрещается деятельность иностранных религиозных организаций, связанных со странами-агрессорами, а также их украинских партнеров. В частности, закон прямо запрещает деятельность РПЦ.

"Если суд установит, что украинская религиозная организация связана с запрещенной иностранной организацией, он может принять решение о ее роспуске. В то же время роспуск влияет на возможность отдельных лиц исповедовать свою религию или убеждения вместе с другими и угрожает жизнеспособности общины в целом", - говорится в докладе.

Закон позволяет роспуск организаций, если их "уполномоченные лица" признаются виновными в преступлениях, в частности тех, которые угрожают национальной безопасности, или причастны к "неоднократным фактам распространения пропаганды идеологии русского мира".

"Подобные расплывчатые формулировки не дают четкого понимания требований закона и могут возложить ответственность на целые религиозные общины за действия отдельных лиц", - отметили в ООН.

Запрет УПЦ МП в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что стало известно о том, что предусматривает закон о запрете УПЦ МП в Украине. 20 августа в ВРУ во втором чтении поддержали законопроект о регулировании деятельности религиозных организаций, имеющих руководящий центр в стране-агрессоре России.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ключевой закон, который предусматривает наказание для УПЦ МП. Указывается, что государство признает "право религиозного центра на его подчиненность любым действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам, кроме религиозных организаций на территории страны-агрессора России.

Митрополит УПЦ МП злобно отреагировал на запрет московской церкви в Украине. В УПЦ МП заявили, что считают себя "истинной церковью", признанной большинством украинских верующих и поместными церквями мира. Митрополит убежден, что закон якобы не столько затрагивает саму церковь, сколько ее имущество.

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