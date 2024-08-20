Толчок к изменениям, но неэффективный: что предусматривает закон о запрете УПЦ МП в Украине

Законопроект о регулировании деятельности религиозных организаций, скорее всего, не сможет решить вопрос существования в Украине московского патриархата.

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Принятие законопроекта было необходимо для начала решения проблем с УПЦ МП в Украине / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, УПЦ МП, скрин с видео

Сегодня, 20 августа в ВРУ во втором чтении поддержали законопроект о регулировании деятельности религиозных организаций, имеющих руководящий центр в стране-агрессоре России. Этот законопроект принять стоило, однако есть сомнения относительно того, решит ли он большинство проблем с УПЦ МП в Украине.

Об этом в комментарии Главреду рассказал религиовед, философ, преподаватель Киевской православной богословской академии Александр Саган. По его словам, это решение начнет решать проблемы с московским патриархатом, однако на высокую эффективность от законопроекта рассчитывать нельзя.

"Сегодняшняя редакция, особенно после изменений Стефанчука, когда были введены сроки на запрос о прекращении деятельности организаций, который можно подать только через 9 месяцев, фактически сводит эффективность этого закона в условиях войны если не к нулю, то к небольшой эффективности", - говорит религиовед. видео дня

В то же время, законопроект может стать толчком для тех нескольких сотен священников или общин, которые до сих пор сомневались и колебались в решении переходить в ПЦУ. Возможно, это решение ускорит процессы перехода, потому что сегодня они не являются такими активными.

"Но если мы сегодня хотим говорить о решении вопроса существования на территории Украины московского патриархата, то это очень далекая перспектива. И вся эта перспектива, все эти судебные процессы, которые могут длиться годами закончатся лишь тем, что государство лишит их статуса юридического лица", - утверждает Саган.

Дело в том, что в одной из статей указано, что закон никаким образом не ограничит деятельность исповедания культа любой религиозной организации. То есть, для них общин, которые сегодня не пользуются государственным или коммунальным имуществом почти ничего не изменится. Разве что какие-то сделки по поставке электроэнергии и водообеспечению. Однако и эти проблемы решить общины смогут достаточно быстро, особенно в селах, где есть возможность обеспечения через частных лиц.

"То есть определенный толчок этот закон даст, заставит государственные институты пересмотреть все договоры по аренде государственного или коммунального имущества. Но это не будет запрет в том смысле, в котором все сегодня думают", - объясняет философ.

По формальной логике у многих людей УПЦ МП является частью русской православной церкви и об этом есть даже экспертиза, сделанная Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести. Она подтвердила, что это часть московского патриархата, то есть русской православной церкви. Некоторые думают, что будет запрет, то есть физическое прекращение деятельности УПЦ МП в Украине. На самом деле речь идет только о статусе юридического лица и не более.

Кто такой Александр Саган? Александр Саган - украинский религиовед, философ, публицист, журналист. Доктор философских наук (2005), профессор (2007), государственный служащий второго ранга (2008). Член Украинской Ассоциации религиоведов (с 1993), Центрального правления Украинского Библейского Общества (с 2001), НСЖУ (с 2005). В 2018 году принимал участие в Объединительном соборе украинских православных церквей, пишет Википедия.

Запрет УПЦ МП в Украине - что известно

Во вторник, 20 августа, Верховная Рада проголосовала за законопроект о регулировании деятельности религиозных организаций, имеющих руководящий центр в России.

Напомним, что депутаты поддержали законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций связанных с Россией еще в октябре 2023 года. Тогда "за" проголосовали 267 депутатов, законопроект приняли в первом чтении.

Однако впоследствии в ВРУ начали саботировать законопроект, в частности еще в июле 2024 года в парламентском зале произошел конфликт между членами провластной коалиции и оппозицией из-за нежелания первых выносить на голосование законопроект о запрете УПЦ МП, деятельность которой связывают с Русской православной церковью.

Накануне доктор исторических наук, профессор Национального университета "Острожская академия" Андрей Смирнов рассказал в интервью Главреду, что полностью запретить УПЦ МП пока невозможно.

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