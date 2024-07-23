В ВР саботировали запрет УПЦ - с громким скандалом разошлись до августа

Депутаты успели проголосовать за продление военного положения и всеобщей мобилизации.

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Рада разошлась до августа с громким скандалом / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, Ярослав Железняк

Верховная Рада отменила все последующие заседания вплоть до августа. Во вторник, 23 июля, ей удалось только проголосовать за продление военного положения и всеобщей мобилизации, пишет нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, в парламентском зале произошел конфликт между членами провластной коалиции и оппозицией из-за нежелания первых выносить на голосование законопроект о запрете УПЦ МП, деятельность которой связывают с Русской православной церковью.

В свою очередь, депутат от "ЕП" Алексей Гончаренко уточнил, что глава комиссии, ответственной за разработку проекта, Никита Потураев ответил, что вынесение инициативы заблокировала "Слуга народа".

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Потураев, говорит Гончаренко, "не понимает такой позиции" своих коллег.

После объявления 30-минутного перерыва депутаты от "Евросолидарности" заблокировали трибуну. Народные избранники держали в руках плакаты с надписями: "Московская церковь убивает", "Время остановить самую большую агентурную сеть Москвы" и т. п.

Депутаты держат плакаты с надписями: "Московская церковь убивает" и "РПЦ - это поддержка войны" / Фото: Ярослав Железняк

Парламентарии настаивали, что без вынесения проекта об УПЦ МП другие инициативы рассматривать не будут.

Однако проект о деятельности УПЦ на голосование так и не вынесли. Депутаты разошлись до августа.

Кто такой Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

УПЦ МП в Украине - главное о возможном запрете

В октябре 2023 года депутаты поддержали законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с Россией. "За" проголосовали 267 депутатов. Законопроект принят в первом чтении.

К слову, ряд священнослужителей УПЦ МП разного уровня "палились" на поддержке агрессии России против Украины и даже становились коллаборантами на оккупированных территориях, помогая оккупантам терроризировать и убивать гражданских украинцев.

В начале декабря 2022 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету Министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской Православной церкви Московского Патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

Доктор исторических наук, профессор Национального университета "Острожская академия" Андрей Смирнов рассказал в интервью Главреду, что полностью запретить УПЦ МП пока невозможно.

"УПЦ МП не будет полностью запрещена, потому что религиозные объединения не имеют статуса юридического лица и пока отсутствуют законодательные механизмы для того, чтобы исключить деятельность РПЦ в Украине", - сказал эксперт.

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