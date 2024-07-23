Сегодня Рада продлит мобилизацию и военное положение в Украине

Согласно законопроекту, военное положение и мобилизация будут продлены с 12 августа на 90 дней, то есть до 9 ноября 2024 года.

https://glavred.info/ukraine/segodnya-rada-prodlit-mobilizaciyu-i-voennoe-polozhenie-v-ukraine-10582826.html Ссылка скопирована

Сегодня Рада продлит сроки мобилизации и военного положения / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Президент Украины 23 июля внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, проекты законов будут сегодня утверждены комитетом и проголосованы парламентом.

Согласно законопроекту, военное положение и мобилизация будут продлены с 12 августа на 90 дней, то есть до 9 ноября 2024 года.

видео дня

"Это будет уже двенадцатое голосование парламента за эти вопросы", - добавил Железняк.

В Раду внесли проекты законов о продлении мобилизации и военного положения / скриншот

Обновлено. Комитет по вопросам обороны поддержал указы президента "О продолжении действия военного положения" и "О продолжении всеобщей мобилизации".

Решение было принято единогласно: 13 голосов "за".

"Далее нужно 226+ голосов парламента сегодня и подпись президента", - добавил нардеп.

Мобилизация в Украине - последние новости

В мае и июне 2024 года уровень мобилизации в Украине вырос более чем вдвое по сравнению с предыдущими двумя месяцами. Спикер Минобороны Богдан Сеник назвал это "положительной тенденцией".

Недавно вступил в силу закон, который вводит новые штрафы за уклонение от мобилизации. В Министерстве юстиции разъяснили, каким образом будет действовать закон в отношении тех, кто уклоняется от воинского учета и не оплачивает за это штраф.

Тем временем после отмены статуса "ограниченно годный" в Украине люди, которые имели этот статус, должны повторно пройти медицинское обследование. Как рассказал начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ, полковник Роман Горбач, примерно десятую часть военнообязанных признают непригодными к военной службе.

Министерство обороны Украины не видит необходимости вносить изменения в законодательство относительно мобилизации лиц в возрасте до 25 лет.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Другие новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред