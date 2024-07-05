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Арестуют счета и имущество: что ждет некоторых оштрафованных ТЦК граждан - Минюст

Анна Косик
5 июля 2024, 18:23
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В ведомстве объяснили, что будет, если гражданин будет уклоняться от воинского учета и не оплатит добровольно штраф от ТЦК.
Документ, ТЦК
Неуплата штрафа от ТЦК грозит гражданам арестом имущества и счетов / Коллаж: Главред, фото: flickr

Недавно вступил в силу закон, который вводит новые штрафы за уклонение от мобилизации. В Министерстве юстиции разъяснили, каким образом будет действовать закон в отношении тех, кто уклоняется от воинского учета и не оплачивает за это штраф.

Когда гражданин, уклоняющийся от учета, не платит добровольно штраф, ему грозит арест средств на счетах с последующим списанием и арест имущества. Последнее потом могут реализовать.

"Если лицо получило штраф от ТЦК и в отношении него открыто исполнительное производство, оно увидит о себе информацию в Автоматизированной системе исполнительного производства (далее - АСИП)", - говорится в пресс-релизе Минюста.

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Для этого не нужно посещать соответствующий орган государственной исполнительной службы, достаточно проверить информацию онлайн через АСИП.

Чтобы узнать, есть ли человек в Автоматизированной системе исполнительного производства, можно применить следующие параметры на официальном веб-сайте:

  • ФИО.
  • Число, месяц, год рождения должника - физического лица и фамилия, имя, отчество (при его наличии) взыскателя - физического лица.
  • Наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований для юридического лица - должника и взыскателя.
  • Номер исполнительного производства.

Что такое Министерство юстиции Украины?

Министерство юстиции Украины (сокращенно Минюст) - центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Минюст является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной правовой политики, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - что известно

Напомним, после 16 июля повестки в Украине смогут присылать обычной почтой - сразу после того, как истечет установленный новым законом о мобилизации срок в 60 дней на уточнение военно-учетных данных.

Ранее стало известно, что в Украине мужчин в возрасте от 25 до 60 лет насчитывается более 11 миллионов. Потенциально они могут быть мобилизованы, однако 565 тысяч из них уже получили бронь от мобилизации.

Накануне сообщили, что украинская власть дала возможность заключенным гражданам стать на защиту государства. Более 3 тысяч осужденных уже мобилизовали. Однако еще 27 тысяч потенциально могут также присоединиться к ВСУ в обмен на условно-досрочное освобождение.
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