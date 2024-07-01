Повестки по почте: когда они будут считаться врученными - в Минобороны объяснили

Спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин уточнил, как именно будет работать алгоритм вручения повесток по почте после после 16 июля нынешнего года.

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Повестки по почте: когда будут считаться врученными - в Минобороны рассказали / коллаж Главред, фото

После 16 июля повестки в Украине смогут присылать по обычной почте – сразу после того, как истечет установленный новым законом о мобилизации срок в 60 дней на уточнение военно-учетных данных. Об этом в эфире телеканала "1+1" сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

"Почтой заказным письмом действительно будут посылаться повестки после 16 июля. Повестка считается врученной, если человек подписался лично – тогда да", – сказал он.

Кроме того, Лазуткин конкретно уточнил алгоритм рассылки повесток по почте, который заработает после 16 июля 2024 года.

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"Приходит заказное письмо, человек либо под подпись получает, либо отказывается опять же под подпись, либо он возвращается и таким образом опять же считается, что он был доставлен. Если человека не было физически на месте и возвращается, то тогда запускается механизм административного правонарушения", – объяснил спикер Минобороны.

Кто такой Дмитрий Лазуткин? Дмитрий Лазуткин (18 ноября 1978, Киев) - украинский поэт, журналист, телевизионный продюсер, спортивный комментатор. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2024). С 2023 года проходит военную службу в составе 47 ОМБр "Магура" ВС Украины. С 10 апреля 2024 года является спикером Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Обновление данных в ТЦК - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, военнообязанные до 16 июля обязаны обновить свои персональные данные. Также известно, какие документы нужно предоставить ТЦК или ЦПАУ.

В то же время, сотрудники Национальной полиции имеют право принудительно доставлять людей, находящихся в розыске, в ТЦК и СП (в просторечии - военкоматы) в порядке административного задержания.

Кроме того, пока нет никаких веских оснований для продления времени, которое дается военнообязанным украинцам, для обновления своих военно-учетных данных.

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