Мобилизация в Украине: Кабмин предложил военнобязанным платить штрафы через 'Дію'

По решению Кабмина, портал "Дія" будет выполнять задачи по уплате штрафов за административные правонарушения - через интеграцию информационных систем и ПО.

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Платить штрафы через Дію: что предложили военнобязанным? / Колаж: Главред, фото: УНІАН, telegraf.com.ua, freepik.com

Благодаря интеграции информационных систем и программного обеспечения поставщиков платежных услуг — государственных банков и банков, в уставном капитале которых не менее 75% акций принадлежит украинскому государству – можно будет оплатить штраф за административные правонарушения через мобильное приложения "Дія". Такие уточняющие изменения содержатся в в постановлении Кабмина №693 от 13 июня 2024 года.

Как сообщает "Судебно-юридическая газета", среди прочего был уточнен подпункт 7 пункта 5 "Положения о портале "Дія", который определяет задачи портала.

Таким образом, согласно документу, теперь "Дія" будет выполнять задачи по осуществлению уплаты административных сборов за предоставление публичных (электронных публичных) услуг, в том числе комплексных электронных публичных услуг, предоставленных в автоматическом режиме, штрафы за административные правонарушения, государственную пошлину, перечислять благотворительные пожертвования.

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Следует отметить, что редакцией пп.7 п. 5 и до изменений была предусмотрена возможность уплачивать штрафы за админправонарушения через Портал "Дія". Но тогда там не предусматривалась нормы об интеграции систем и программного обеспечения поставщиков платежных услуг и осуществления "других платежей на счета в банках".

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Закон о мобилизации - главное

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа. В целом народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту о мобилизации.

Согласно новому закону о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, военнообязанные граждане должны прибыть в ТЦК и СП для уточнения своих данных. А после этого их обязательно планируют направить на ВВК (даже если им предоставляют отсрочку). Информация о годности к военной службе, которая определяется ВВК, является одним из главных пунктов военно-учетных данных.

Кроме того, будет действовать запрет на отправку за пределы Украины или передачу транспорта, который предназначен для доукомплектования ВСУ.

В субботу, 4 мая, вступили в силу новые нормы, изменяющие положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Отныне отменяется статус "ограниченно пригодный", зато мужчин поделят на "пригодных" и "непригодных".

Между тем в МИД Украины ввели ограничения на получение загранпаспортов за рубежом для мужчин от 18 до 60 лет.

Военнообязанные, которые получили повестку, могут обратиться не только в ТЦК, но и в рекрутинговый центр, где продолжается набор на службу в Силы обороны Украины.

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