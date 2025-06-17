Кейт Миддлтон жестко приструнила младшего сына Луи

Принцесса Уэльская жестко обратилась к своему сыну Луи.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям, а также харизматичный принц Луи / Коллаж Главред, фото Instagram/princeandprincessofwales

Кратко:

Что сказала Кейт Миддлтон сыну

Как отреагировал принц Луи

Кейт Миддлтон жестко отреагировала на очередные шалости своего младшего и самого харизматичного сына Луи.

Принцесса строго прикрикнула на малыша, а читатели по губам расшифровали, что же сказала Кейт на церемонии выноса знамени. Оказалось, что у принцессы Уэльской была одна простая просьба к малышу, прежде чем они отправились обратно в Букингемский дворец после пролета Красных стрел, пишет Page Six.

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"Государственный гимн. Луи, встань", - цитирует Кейт Джереми Фримену, читающему по губам.

Принц Луи на коронация Чарльза / Скриншот YouTube

Затем молодой принц выпрямился и сосредоточился на пении государственного гимна.

Между тем, Луи, в частности, не выставлял свои обычные выходки напоказ на ежегодном мероприятии в честь официального дня рождения британского монарха.

Принц Уильям с детьми / Фото Instagram/princeandprincessofwales

В предыдущие годы он частенько попадал в заголовки газет, закрывая уши, высовывая язык и делая многое другое.

Фото Кейт Миддлтон, которая строго заговорила с Луи, можно посмотреть тут

Появление матери троих детей на параде Trooping the Colour в минувшие выходные стало ее первым с тех пор, как в январе она объявила, что находится в состоянии ремиссии после рака.

В субботу утром она, казалось, была в прекрасном расположении духа, ехав в королевской карете во время церемонии, разговаривая и смеясь со своими детьми.

Миддлтон была замечена разговаривающей и смеющейся со своими детьми, когда они направлялись в Букингемский дворец.

инфографика Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

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Недавно Главред писал о том, что Кейт Миддлтон вернулась в больницу, где лечила рак. Там она встретилась с пациентами, чтобы выразить свою поддержку и лично поблагодарить персонал за их "исключительную заботу, поддержку и сочувствие" за последние 12 месяцев.

В свою очередь принц Уильям также показал невероятно стильную и свежую Кейт. Он опубликовал трогательную публикацию к 43-летию своей "невероятной" жены.

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Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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