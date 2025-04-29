Кейт Миддлтон снова дала повод думать о том, что ей стало хуже

Принцесса Уэльская не появилась на важном публичном мероприятии, чем возродила новую волну слухов о здоровье.

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Кейт Миддлтон спровоцировала новые слухи/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Кратко:

Где не появилась Кейт Миддлтон

Что с ней случилось

Поклонники Кейт Миддлтон забеспокоились вновь, ведь принц Уильям посетил похороны Папы Франциска без своей жены.

Как пишет Page Six, Принц Уэльский, 42 года, был сфотографирован входящим в собор Святого Петра в Ватикане, где Папа Франциск был помянут Коллегией кардиналов в окружении других мировых лидеров.

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Отсутствие Миддлтон было заметным, учитывая, что супруги других высокопоставленных лиц, включая Меланию Трамп и Джилл Байден, присутствовали на религиозной церемонии вместе со своими мужьями, президентом Трампом и бывшим президентом США Джо Байденом.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон / ua.depositphotos.com

Однако принцесса Уэльская, 43 года, не приехала на похороны, поскольку, как сообщается, присутствие второй половинки британской королевской семьи не является обязательным.

В 2005 году тогдашний принц Чарльз отправился на похороны Папы Иоанна Павла II в одиночку, хотя он должен был жениться на Камилле Паркер Боулз на следующий день после службы.

По данным издания Town and Country, Миддлтон, которая завершила лечение рака только в сентябре прошлого года, продолжает с осторожностью относиться к публичным мероприятиям, на которые она ходит.

Кейт Миддлтон пережила нелегкие времена / ФотоI nstagram/The Prince and Princess of Wales

Как сообщается, мать троих детей, как ожидается, впервые за пять недель появится на публике в эту с двухдневным визитом на Шотландские острова.

Уильям, тем временем, присутствовал на похоронах Франциска, поскольку он должен был присутствовать от имени своего отца, короля Карла III, и остальных членов британской королевской семьи.

Чарльз, которому было 76 лет, пропустил церемонию в соответствии с протоколом и прецедентом Букингемского дворца, который предписывает правящей монархии не присутствовать на похоронах.

Франциск умер в понедельник в возрасте 88 лет в результате инсульта. Эта новость появилась после его многомесячной борьбы с двусторонней пневмонией.

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Недавно Главред писал о том, что Кейт Миддлтон вернулась в больницу, где лечила рак. Там она встретилась с пациентами, чтобы выразить свою поддержку и лично поблагодарить персонал за их "исключительную заботу, поддержку и сочувствие" за последние 12 месяцев.

В свою очередь принц Уильям также показал невероятно стильную и свежую Кейт. Он опубликовал трогательную публикацию к 43-летию своей "невероятной" жены.

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Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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