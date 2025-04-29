Кейт Миддлтон снова дала повод думать о том, что ей стало хуже

Кратко:
- Где не появилась Кейт Миддлтон
- Что с ней случилось
Поклонники Кейт Миддлтон забеспокоились вновь, ведь принц Уильям посетил похороны Папы Франциска без своей жены.
Как пишет Page Six, Принц Уэльский, 42 года, был сфотографирован входящим в собор Святого Петра в Ватикане, где Папа Франциск был помянут Коллегией кардиналов в окружении других мировых лидеров.
Отсутствие Миддлтон было заметным, учитывая, что супруги других высокопоставленных лиц, включая Меланию Трамп и Джилл Байден, присутствовали на религиозной церемонии вместе со своими мужьями, президентом Трампом и бывшим президентом США Джо Байденом.
Однако принцесса Уэльская, 43 года, не приехала на похороны, поскольку, как сообщается, присутствие второй половинки британской королевской семьи не является обязательным.
В 2005 году тогдашний принц Чарльз отправился на похороны Папы Иоанна Павла II в одиночку, хотя он должен был жениться на Камилле Паркер Боулз на следующий день после службы.
По данным издания Town and Country, Миддлтон, которая завершила лечение рака только в сентябре прошлого года, продолжает с осторожностью относиться к публичным мероприятиям, на которые она ходит.
Как сообщается, мать троих детей, как ожидается, впервые за пять недель появится на публике в эту с двухдневным визитом на Шотландские острова.
Уильям, тем временем, присутствовал на похоронах Франциска, поскольку он должен был присутствовать от имени своего отца, короля Карла III, и остальных членов британской королевской семьи.
Чарльз, которому было 76 лет, пропустил церемонию в соответствии с протоколом и прецедентом Букингемского дворца, который предписывает правящей монархии не присутствовать на похоронах.
Франциск умер в понедельник в возрасте 88 лет в результате инсульта. Эта новость появилась после его многомесячной борьбы с двусторонней пневмонией.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Недавно Главред писал о том, что Кейт Миддлтон вернулась в больницу, где лечила рак. Там она встретилась с пациентами, чтобы выразить свою поддержку и лично поблагодарить персонал за их "исключительную заботу, поддержку и сочувствие" за последние 12 месяцев.
В свою очередь принц Уильям также показал невероятно стильную и свежую Кейт. Он опубликовал трогательную публикацию к 43-летию своей "невероятной" жены.
Вас также может заинтересовать:
- Инсайдер рассекретил информацию о Кейт Миддлтон и четвертом ребенке
- Кейт Миддлтон рассказала, в чем находила утешение во время болезни раком
- Кейт Миддлтон напугала своих подданных неожиданным решением
Кто такая Кейт Миддлтон
Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.
К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред