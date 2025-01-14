Кейт Миддлтон вернулась в больницу, где лечила рак

Кратко:
- Зачем Кейт Миддлтон вернулась в больницу
- Что интересного она рассказала
Принцесса Уэльская совершила невероятно эмоциональный визит в Королевскую больницу Марсден в Лондоне, где, как теперь стало известно, она проходит курс лечения от рака.
По данным британского таблоида The Daily Mail, в ходе своего первого большого сольного выступления за более чем год 43-летняя Кэтрин встретилась с пациентами, чтобы выразить свою поддержку и лично поблагодарить персонал за их "исключительную заботу, поддержку и сострадание" за последние 12 месяцев.
Когда она проходила через главный вход в больницу в Челси, принцесса, одетая в длинное коричневое зимнее пальто и туфли на каблуках, сказала: "Входить сюда через главный вход, сделав так много тихих, частных визитов, на самом деле довольно приятно".
Присев поговорить с одной женщиной, которая проходила лечение в холодной шапочке для предотвращения выпадения волос, Кэтрин сказала: "Когда вы впервые начали лечение? О, сегодня? Как вы себя чувствуете?"
Другая женщина сказала ей: "Я думаю, вы удивительно хорошо справляетесь с детьми", на что она ответила: "О, это мило".
Принцесса хотела навестить больницу, чтобы выразить свою благодарность невероятной команде, а также продемонстрировать ведущий в мире уход и лечение, которые предоставляет больница".
Сегодняшний визит — одно из немногих мероприятий, которые Кэтрин совершит в этом году в рамках намеренно медленного и размеренного возвращения к обязанностям.
"Я хотела прийти, чтобы показать свою поддержку замечательной работе, которая здесь выполняется, и тем, кто проходит лечение и сталкивается с таким трудом. Вы в порядке? Впереди есть свет в конце этого тоннеля, очень приятно было с вами познакомиться, и желаю вам удачи. Вы в лучших руках", - обратилась Миддлтон к одному из клиентов клиники.
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