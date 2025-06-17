'Только тогда Москва почувствует войну': Загородний назвал главные слабые места РФ

Украина может парализовать работу российской железной дороги и заблокировать подвоз необходимых товаров в Москву, отметил Загородний.

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Загородний назвал главные слабые места России / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Загородний:

Уязвимые точки РФ - это порты Балтийского моря и Новороссийск

Коллапс на российской железной дороге может заставить Москву "почувствовать войну"

Слабые места России очевидны. Украина все эффективнее бьет по уязвимым логистическим точкам России от портов до железной дороги, что может заставить саму Москву впервые реально ощутить войну на себе. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний. По его словам, уязвимые точки России хорошо известны. Прежде всего это порты Балтийского региона и Новороссийск, куда уже долетают украинские дроны и ракеты.

Кроме того, значительной слабостью является железнодорожная инфраструктура.

видео дня

Загородний отметил, что операция СБУ "Паутина" показала, насколько просто парализовать движение поездов и грузового транспорта по территории РФ.

"А вы представьте, что будет означать, если в Москву целую неделю ничего не будет подвозиться. Тогда Москва отлично почувствует войну и начнет пересматривать оценку ситуации в России", - резюмировал он.

Операция СБУ "Паутина" / Инфографика: Главред

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний назвал слабые места РФ и рассказал, как Украина может перекрыть кислород России уже до конца 2025 года:

Операция "Паутина" - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, ключевые компоненты спецоперации "Паутина", в ходе которой было выведено из строя около 34% стратегической авиации РФ, были отработаны еще в 2023 году в ходе ударов по Крыму. Об этом сообщают аналитики Defense Express.

Служба безопасности Украины обнародовала новые кадры из операции, в результате которой был поражен 41 военный самолет на четырех российских аэродромах. Как отмечает пресс-служба СБУ, эта операция стала ответом на массированные обстрелы украинских городов, больниц и энергетических объектов.

После этой успешной атаки, серьезно подорвавшей боевые возможности стратегической авиации РФ, российское военное руководство начало срочно укреплять защиту своей авиационной инфраструктуры. По данным OSINT-аналитика Def Mon, на как минимум 14 аэродромах для самолетов уже возводят специальные укрытия.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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