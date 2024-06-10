'Рыжевка - в серой зоне': в ВСУ сделали заявление о появлении кадыровцев на Сумщине

В ОТУВ "Северск" отметили, что населенный пункт Рыжевка Сумской области находится в "серой зоне" из-за географических факторов и близости к границе с РФ.

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В ВСУ сделали заявление о появлении кадыровцев на Сумщине / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео YouTube

Силы обороны Украины знали о дислокации подразделений кадыровцев на границе с Сумской областью со стороны России еще зимой и осенью этого года. Об этом в комментарии "Суспільному" заявил спикер ОТОВ "Северск" Вадим Мисник.

По его словам, подразделения кадыровцев преимущественно выполняют функции прикрытия границы и второго эшелона. В российской армии они используются как заградительные отряды, и, как показывает опыт, штурмовые действия им не свойственны.

Он добавил, что на территории Сумской области российские военные действуют в составе диверсионно-разведывательных групп, а также применяют малые пехотные группы.

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"Они как ДРГ применяют, активность сохраняется именно на Сумщине, но проводится и разведка боем - это небольшое пехотное подразделение, которые должны выявлять наши позиции артиллерии, чтобы наносить нам тоже поражения. Поэтому применяются адекватные противодействия, не обязательно бить по нескольким пехотинцам, применять большой калибр, если можно применить ФПВ дроны", - отметил Вадим Мысник.

Он отметил, что на данный момент населенный пункт Рыжевка находится в "серой зоне" из-за своих географических особенностей, ведь за заборами некоторых жителей села начинается территория российского поселка Теткино.

"Река Сейм, леса рядом для диверсионной работы - это благоприятные условия. Сейчас мы выстраиваем свою работу таким образом, чтобы основные задачи - это сохранение жизни наших военных, нанесение максимального поражения противнику в случае наступательных действий, то и происходит. Населенные пункты находятся на самой границе, поэтому с наличием гражданского населения, полноценного ведения огня мы не можем применить. Поэтому получается, что этот населенный пункт находится в "серой зоне", но полностью контролируется Силами обороны", - резюмировал Мысник.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически трудно". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

Угроза наступления РФ на Сумщине - какая ситуация на границе Сумской области

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты пытались провести провокацию против Сил обороны Украины в поселке Рыжевка Сумской области. Захватчики заминировали российский флаг, который был обнаружен на одном из зданий поселка. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

Российские войска попытались проверить оборону ВСУ в районе села Рыжевка на Сумщине, однако украинские военные контролируют ситуацию, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО и лейтенант ВСУ Андрей Коваленко.

Президент Украины Владимир Зеленский после проведения Ставки верховного главнокомандующего отметил, что российские оккупанты в селе Рыжевка пытались попытка реализовать пропагандистскую операцию.

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