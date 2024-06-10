Смертельная провокация РФ на Сумщине: в Генштабе рассказали о ситуации в Рыжевке

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации в селе Рыжевка Сумской области и указали на смертельную провокацию РФ связанную с их флагом на одном из зданий.

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Российские диверсанты устроили смертельную провокацию для ВСУ / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, like.sumy.ua, скриншот из видео

Российские оккупанты пытались устроить смертельную провокацию для украинских военных на территории поселка Рыжевка Сумской области. Оккупанты заминировали российский флаг, который вчера был обнаружен на одном из зданий поселка. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, Рыжевка находится под контролем Сил обороны Украины, однако украинские военные проводят контрдиверсионные мероприятия.

"Вчера, на одном из зданий в Рыжевке (Сумской области - ред.), якобы появился российский флаг. Мало того, что там появилась эта тряпка, этот флаг был заминирован. ВСУ понимали, что могла быть смертельная провокация от российских диверсантов. Поэтому с применением дронов была разминирована эта тряпка", - отметил Ковалев. видео дня

Кроме того, он опроверг информацию о вхождении в Рыжевку российских войск и отметил, что продолжаются соответствующие проверки.

"Оснований для паники нет. И все заявления оккупантов, все видео, которые они распространяют якобы говоря, что это Рыжевка является просто попыткой подорвать спокойствие граждан, посеять панику и якобы заявить о присутствии там российских войск. Это не соответствует действительности", - добавил представитель Генштаба.

Кто такой Андрей Ковалев Андрей Ковалев - украинский политолог, историк и журналист. кандидат политических наук. Офицер Вооруженных сил Украины, пресс-офицер 112-й бригады Территориальной обороны ВСУ, спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Ковалев известен своими выступлениями и комментариями на радио и ТВ как политический аналитик, эксперт по историческим, религиозным вопросам, а также коммуникации.

Угроза наступления РФ на Сумщине - ситуация на границе в Сумской области

Напомним, как сообщал Главред, в Сумской области эвакуируют восемь населенных пунктов вблизи границы с Россией, сказал глава Сумской ОГА Владимир Артюх.

Российские войска пытались проверить оборону ВСУ в районе села Рыжевка на Сумщине, но украинские воины контролируют ситуацию, отметил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО и лейтенант ВСУ Андрей Коваленко.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 10 июня по итогам Ставки верховного главнокомандующего отметил, что украинские военные продолжают уничтожать российские диверсионные группы, а в селе Рыжевка пытались реализовать пропагандистскую операцию.

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