УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Смертельная провокация РФ на Сумщине: в Генштабе рассказали о ситуации в Рыжевке

Юрий Берендий
10 июня 2024, 15:18
361
В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации в селе Рыжевка Сумской области и указали на смертельную провокацию РФ связанную с их флагом на одном из зданий.
Смертельная провокация РФ на Сумщине: в Генштабе рассказали о ситуации в Рыжевке
Российские диверсанты устроили смертельную провокацию для ВСУ / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, like.sumy.ua, скриншот из видео

Российские оккупанты пытались устроить смертельную провокацию для украинских военных на территории поселка Рыжевка Сумской области. Оккупанты заминировали российский флаг, который вчера был обнаружен на одном из зданий поселка. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, Рыжевка находится под контролем Сил обороны Украины, однако украинские военные проводят контрдиверсионные мероприятия.

"Вчера, на одном из зданий в Рыжевке (Сумской области - ред.), якобы появился российский флаг. Мало того, что там появилась эта тряпка, этот флаг был заминирован. ВСУ понимали, что могла быть смертельная провокация от российских диверсантов. Поэтому с применением дронов была разминирована эта тряпка", - отметил Ковалев.

видео дня

Кроме того, он опроверг информацию о вхождении в Рыжевку российских войск и отметил, что продолжаются соответствующие проверки.

"Оснований для паники нет. И все заявления оккупантов, все видео, которые они распространяют якобы говоря, что это Рыжевка является просто попыткой подорвать спокойствие граждан, посеять панику и якобы заявить о присутствии там российских войск. Это не соответствует действительности", - добавил представитель Генштаба.

Кто такой Андрей Ковалев

Андрей Ковалев - украинский политолог, историк и журналист. кандидат политических наук. Офицер Вооруженных сил Украины, пресс-офицер 112-й бригады Территориальной обороны ВСУ, спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Ковалев известен своими выступлениями и комментариями на радио и ТВ как политический аналитик, эксперт по историческим, религиозным вопросам, а также коммуникации.

Угроза наступления РФ на Сумщине - ситуация на границе в Сумской области

Напомним, как сообщал Главред, в Сумской области эвакуируют восемь населенных пунктов вблизи границы с Россией, сказал глава Сумской ОГА Владимир Артюх.

Российские войска пытались проверить оборону ВСУ в районе села Рыжевка на Сумщине, но украинские воины контролируют ситуацию, отметил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО и лейтенант ВСУ Андрей Коваленко.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 10 июня по итогам Ставки верховного главнокомандующего отметил, что украинские военные продолжают уничтожать российские диверсионные группы, а в селе Рыжевка пытались реализовать пропагандистскую операцию.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Сумская область
Реклама

Главное за день

Черноморский флот загнали в угол: ВСУ открывают новый фронт на море – Newsweek

Черноморский флот загнали в угол: ВСУ открывают новый фронт на море – Newsweek

15:59 Украина
Путин бесится после поражения "гордости" авиации РФ: в ГУР рассказали об ударе по Су-57

Путин бесится после поражения "гордости" авиации РФ: в ГУР рассказали об ударе по Су-57

15:44 Украина
Смертельная провокация РФ на Сумщине: в Генштабе рассказали о ситуации в Рыжевке

Смертельная провокация РФ на Сумщине: в Генштабе рассказали о ситуации в Рыжевке

15:18 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Это мой дом : Филипп Киркоров отказался от детей 10261

"Это мой дом": Филипп Киркоров отказался от детей

Танцор-беглец Влад Яма признался, за чей счет живет в США 5590

Танцор-беглец Влад Яма признался, за чей счет живет в США

Ани Лорак захейтили за жесткую ретушь снимка дочери - как выглядит девочка 3015

Ани Лорак захейтили за жесткую ретушь снимка дочери - как выглядит девочка

В Израиль не собирается: Алла Пугачева с семьей покидает Кипр - что случилось 2498

В Израиль не собирается: Алла Пугачева с семьей покидает Кипр - что случилось

Последние новости

15:59

Черноморский флот загнали в угол: ВСУ открывают новый фронт на море – Newsweek

15:52

Чем опрыскать капусту от белокрылки: простое средство из аптеки спасет ваш урожайВидео

15:45

СМИ: У руководителя внутренней безопасности ГПСУ нашли 13 земельных участков, новую квартиру и Tesla

15:44

Путин бесится после поражения "гордости" авиации РФ: в ГУР рассказали об ударе по Су-57

15:35

Ирина Горовая проговорилась про новый роман и интимную жизнь с бойфрендом

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:18

Смертельная провокация РФ на Сумщине: в Генштабе рассказали о ситуации в Рыжевке

15:07

В РФ выдали бред по поводу ударов по F-16 на аэродромах за границей

15:03

Залп ATACMS по Крыму: взорваны ЗРК С-300 РФ, есть "двухсотые" и раненые – СМИ

14:47

Это спасет ваш урожай: что нужно сделать, чтобы огурцы не были горькимиВидео

Реклама
14:46

Надвигаются мощные дожди и ливни: синоптик предупредила, какие регионы "накроет" непогода

14:41

Козловский рассказал, кто стал его кумом и кумой

14:18

Путин заявил о новой войне в Европе: экс-глава ЦРУ предупредил о циничных планах РФ

14:17

Грузовик с "военными" номерами прорвал границу: в Венгрии задержали 32 украинцевФото

13:57

"Опять не в ту дверь": путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке

13:54

ВСУ взяли много пленных: в Сети рассказали о разгроме россиян под Волчанском

13:47

Сколько нужно варить яйца всмятку: как получить вкусную и полезную едуВидео

13:39

"Очень скоро": Кейт Миддлтон сделала важное заявление

13:29

Москва не может компенсировать потери: враг "переключился" на наемников из Африки

13:27

Российская ПВО не сбила ни одной ракеты: ВСУ поразили "жирную" цель в Крыму

13:26

13-летняя дочь Киркорова завела себе бойфренда

Реклама
12:53

Легендарная украинская певица призналась в нежных чувствах к Зиброву: "Обожаю"

12:47

У РФ крупные потери: ВСУ разбили вражеских штурмовиков на Харьковщине

12:45

"Муж очень любит детей": Алина Гросу заговорила о пополнении в семье

12:25

Махинации на миллионы: СБУ снова постучалась к Медведчуку и Козаку, новое подозрение

12:22

Какой праздник 11 июня: что категорически запрещено делать на Варфоломея и Варнавы

12:13

"Оккупация" Рыжевки и наступление на Сумщину: Зеленский срочно созвал Ставку

12:10

16-летняя дочь Кошевого показала нежную романтику с юным бойфрендом

12:00

Мустафа Найем подал в отставку с поста главы Агентства восстановления

12:00

Самолеты Mirage, извинения Байдена и планы Макрона. Итоги визита Зеленского во Францию

11:54

ВСУ могут перейти в наступление летом: в США заявили о "шансе перезагрузить войну"

11:43

Удар по новейшему истребителю россиян: в ВСУ оценили атаку на Су-57 в РФ

11:31

Продлят ли срок обновления данных в ТЦК для военнобязанных: в Раде поставили точку

11:24

Крутейший рецепт приготовления хека: невозможно устоятьВидео

11:13

"Летит невероятное количество": в ВСУ рассказали о новой угрозе в Донецкой области

11:00

В чем успех визита Зеленского во Францию и почему надо брать Mirage 2000мнение

10:54

Кого из мужчин могут задержать и принудительно доставить в ТЦК: в ВР четко ответили

10:51

Лимиты света будут распределять иначе с 24 июня: что произошло

10:48

Китайский гороскоп на завтра 11 июня: Драконам - удар от близких, Петухам - потеря финансов

10:45

Удар по обороне Крымского моста: на Азове дроны атаковали российские суда

10:27

Без уксуса или отбеливателя: как убрать известковый налет на унитазе

Реклама
10:19

Не все F-16 придут в Украину: в ВСУ рассказали о размещении самолетов

10:15

Начала ли РФ большое наступление на Сумщине: в ЦПД дали ответ

10:02

"В морге предлагали миллион": отец Жанны Фриске рассказал, что случилось после смерти певицы

09:52

В ВР "очень дискутировали": нардеп сказал, будут ли е-повестки и направления на ВВК

09:49

Как не остаться без денег: о чем пенсионеры обязательно сообщить в ПФУ

09:41

Насчёт открытия пляжного сезона в Одессе...мнение

09:37

"Сдача" Крынок на Херсонщине: Братчук раскрыл ситуацию на самых тяжелых направлениях

09:10

Гороскоп на завтра 11 июня: Ракам - споры и недоразумения, Стрельцам - удовольствие

09:02

В Израиль не собирается: Алла Пугачева с семьей покидает Кипр - что случилось

08:31

РФ пытается взять в клещи Часов Яр: в ВСУ рассказали о лобовых штурмах города

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять