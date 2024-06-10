Начала ли РФ большое наступление на Сумщине: в ЦПД дали ответ

Информация о взятии оккупантами села Рыжевка неправдива, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

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Стартовала ли атака РФ на Сумщину: в ЦПД дали ответ / коллаж Главред, ОК "Запад" и скриншот из видео

Войска страны-агрессора РФ попытались "прощупать" оборону ВСУ в районе села Рыжевка в Сумской области, но украинские воины контролируют ситуацию. Об этом написал на своем Telegram-канале руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО и лейтенант ВСУ Андрей Коваленко.

"Сумщина. По состоянию на данный момент – это не начало того же, что было на Харьковщине. Россияне попытались прощупать оборону в направлении Рыжевки, которая является "спутником" российского Теткино. Активных действий в приграничье пока нет", – говорится в тексте.

Как говорит Коваленко, украинские войска на Сумщине контролируют ситуацию, а враги получил огневое поражение.

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"Кадыровцы – это информационная армия, ставка сделана на информационную компоненту", – объяснил офицер.

Коваленко отдельно подчеркнул ‒ по состоянию на 08:00 10 июня не стоит сравнивать военную ситуацию в Сумской области с ситуацией в Харьковской области. В то же время, говорит руководитель СНБО, угроза вражеских действий в приграничье остается.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

Угроза наступления РФ на Сумщине - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что РФ стягивает силы на границу с Сумской и Черниговской областями. Российские оккупанты могут готовиться к наступлению, чтобы не допустить переброски украинских подразделений на другие направления.

Напомним, ранее сообщалось об угрозе наступления РФ в Сумской области. Андрей Коваленко заявил, что действия российских оккупантов в Сумской области напрямую зависят от результатов их атак в Харьковской области.

Как сообщалось ранее, Кирилл Буданов заявил о том, что РФ может развернуться для атаки на Сумы. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум", пишет The New York Times.

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