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"Ситуация на грани": РФ может развернуться для атаки на Сумы – Буданов

Алексей Тесля
14 мая 2024, 10:14
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ВСУ смогут стабилизировать фронт и потеснить россиян, уверен начальник ГУР.
Буданов
Кирилл Буданов не исключает атаки РФ на Сумы / Коллаж: Главред, Фото: ГУР, mistosumy.com

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов.

По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум", пишет The New York Times.

Вместе с тем он прогнозирует, что стабилизировать фронт и потеснить россиян через границу получится в течение следующих нескольких дней.

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"На данный момент наша задача — стабилизировать линию, а затем начать оттеснять их через границу", — сказал он, добавив, что приток украинских резервов сумел "частично сорвать их планы".

"Ситуация на грани", — описал NYT обстановку под Харьковом начальник Главного управления разведки.

Он говорит, что наступление оккупантов РФ на харьковском направлении нацелено на истощение резервов Украины. Кроме того, для укрепления обороны на данном отрезке фронта украинскому командованию пришлось перебросить войска с других участков фронта.

Начальник ГУР рассказал, что было сложно найти личный состав для перевода в Харьковскую область, при этом основные силы украинской армии в настоящее время находятся под Харьковом и в Часовом Яру Донецкой области.

"Я использовал все, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет", — добавил Буданов.

Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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Ранее сообщалось о том, что ВСУ перешли к контрударам на Харьковщине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об усилении сил обороны в районе Волчанска и других приграничных районах Харьковской области. По его словам, продолжаются наши контрударные действия, направление усилено, в частности, Волчанск и в целом пограничные районы.

Как сообщалось ранее, у Зеленского назвали главную цель российского наступления на Харьковщине. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что эскалация на фронте в Харьковской области - это попытка России захватить еще хотя бы маленькую часть территорий для улучшения своих позиций перед тем, как Украина избавится от дефицитов в оружии и технике.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Харьковщине у РФ частичный успех. С начала суток потери оккупантов на Харьковском направлении составляют 97 человек, рассказали в Генштабе.

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/ Главред

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Сумы ГУР война России и Украины Кирилл Буданов
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