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В бой бросили резервы: на Харьковщине у РФ частичный успех, названо направление

Алексей Тесля
13 мая 2024, 18:19
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С начала суток потери оккупантов на Харьковском направлении составляют 97 человек, рассказали в Генштабе.
В бой бросили резервы: на Харьковщине у РФ частичный успех, названо направление
ВСУ сдерживают врага на Харьковщине / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, 71 окрема єгерська бригада

На Харьковском направлении враг совершил 11 атак, на данный момент продолжаются 2 боевых столкновения, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Противник имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы, ВСУ остановили его продвижение, говорится в сообщении ГШ в Telegram.

"На Харьковском направлении враг не прекращает наступательные действия, по состоянию на 14.00 13.05.2024 совершил 11 атак, сейчас продолжается 2 боевых столкновения. Противник не прекращает попыток вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Продвижение врага остановлено", - сказано в сообщении.

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Силы обороны осуществляют контратакующие действия. С целью усиления войска на Харьковское направление были перемещены заблаговременно созданные резервы.

"В зависимости от развития обстановки, наращивание группировки будет продолжаться. Войска обеспечены необходимым количеством средств поражения", - подчеркивают в Генштабе.

Кроме этого, враг нанес 8 авиационных ударов в районах населенных пунктов Уды, Волчанск, Липцы, Графское и Веселое Харьковской области.

С начала суток потери оккупантов на Харьковском направлении составляют 97 человек, потери вооружения и военной техники - 8 единиц.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее у Зеленского назвали главную цель российского наступления на Харьковщине. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что эскалация на фронте в Харьковской области - это попытка России захватить еще хотя бы маленькую часть территорий для улучшения своих позиций перед тем, как Украина избавится от дефицитов в оружии и технике.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне наносят удары по Волчанску, были попытки прорывов вражеских диверсантов, сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Ситуация на севере обострилась, однако Харькову угрозы нет.

Россия начала новую волну наступления на Харьковщине, сказал президент Владимир Зеленский. Силы обороны отражают атаки. Идут тяжелые бои.

Угроза нового наступления на Харьков

Российские оккупанты стягивают живую силу и технику, чтобы пойти в наступление на Харьков уже в средине мая. Об этом сообщает The Economist.

Как утверждает издание, 50 тысяч российских оккупантов собираются в 40 километрах от украинской границы. По одному из сценариев, враг может попытаться изолировать Харьков, перерезав главную дорогу, ведущую к Киеву. Второй вариант - переместиться на 10 км ближе, что позволит оккупантам бить по городу из артиллерии. РФ хочет создать в Харьковской области буферную зону, защищая Белгород от украинских атак.

Известный украинский военный Станислав "Осман" Бунятов также заявил, что российские оккупанты в ближайшее время могут пойти в наступление на Харьков. Это подтверждают российские оккупанты, которые попадают в украинский плен.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе. Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или в начале июня".

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что россияне не станут атаковать Харьков в лоб, потому что понимают, что для захвата такого большого города нужно от 300 тыс. до 500 тыс. личного состава.

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Харьковская область Генштаб ВСУ война России и Украины
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