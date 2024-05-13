"Уничтожаем пехоту и технику РФ": ВСУ перешли к контрударам на Харьковщине

На Харьковщине военным предоставляются необходимые способы поражения и силы, подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский рассказал о ситуации на Харьковщине / Коллаж: Главред, Фото: t.me/VovchanskInformaciyniy, ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об усилении сил обороны в районе Волчанска и других приграничных районах Харьковской области.

"Продолжаются наши контрударные действия, направление усилено, в частности, Волчанск и в целом пограничные районы", - сказал он в вечернем видеообращении.

Глава государства сообщил, что бригадный генерал Михаил Драпатый за это направление отвечает непосредственно на месте и ему предоставляются необходимые способы поражения, необходимые силы.

видео дня

"Мы уничтожаем пехоту оккупантов и технику. Благодарю наших воинов, которые четко действуют по приказам, сохраняют позиции, делают все, чтобы стабилизировать ситуацию", - сказал президент.

В то же время, отметил Зеленский, "мы понимаем, как действует враг". "Конечно, донецкие направления не оставляем без необходимой поддержки, обеспечения, а именно Краматорское направление, Покровское, неизменное внимание Купянскому направлению. Мы также фиксируем вражескую активность против Сумщины и Черниговщины, диверсионные группы, обстрелы. Мы отвечаем огнем, как и положено", - сказал он.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее у Зеленского назвали главную цель российского наступления на Харьковщине. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что эскалация на фронте в Харьковской области - это попытка России захватить еще хотя бы маленькую часть территорий для улучшения своих позиций перед тем, как Украина избавится от дефицитов в оружии и технике.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Харьковщине у РФ частичный успех. С начала суток потери оккупантов на Харьковском направлении составляют 97 человек, рассказали в Генштабе.

Россия начала новую волну наступления на Харьковщине, сказал президент Владимир Зеленский. Силы обороны отражают атаки. Идут тяжелые бои.

Угроза нового наступления на Харьков Российские оккупанты стягивают живую силу и технику, чтобы пойти в наступление на Харьков уже в средине мая. Об этом сообщает The Economist. Как утверждает издание, 50 тысяч российских оккупантов собираются в 40 километрах от украинской границы. По одному из сценариев, враг может попытаться изолировать Харьков, перерезав главную дорогу, ведущую к Киеву. Второй вариант - переместиться на 10 км ближе, что позволит оккупантам бить по городу из артиллерии. РФ хочет создать в Харьковской области буферную зону, защищая Белгород от украинских атак. Известный украинский военный Станислав "Осман" Бунятов также заявил, что российские оккупанты в ближайшее время могут пойти в наступление на Харьков. Это подтверждают российские оккупанты, которые попадают в украинский плен. Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе. Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или в начале июня". Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что россияне не станут атаковать Харьков в лоб, потому что понимают, что для захвата такого большого города нужно от 300 тыс. до 500 тыс. личного состава.

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