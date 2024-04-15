Будет "катастрофически тяжело": Буданов назвал сроки масштабного наступления РФ

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прокомментировал предстоящее новое наступление российских оккупантов.
По его словам, армия страны-агрессора РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. Об этом он сказал в интервью daserste.de.
Вместе с тем начальник ГУР говорит о том, что дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело".
Глава украинской военной разведки также уточнил, что армия страны-агрессора может пойти в атаку в конце мая — начале июня.
"Российские войска начнут наступление в конце мая – начале июня. Я думаю, к этому моменту мы хорошо подготовимся. И посмотрим, как пойдет дальше. Без помощи западных союзников нам будет катастрофически тяжело. И то, при условии, что она, во-первых, придет в достаточном количестве, и второе — будет идти дальше", — добавил Буданов.
Ситуация на фронте
Ранее в ВСУ раскрыли направление наступления РФ. Бои в Покровском районе имеют решающее значение, рассказали украинские защитники.
Напомним, что оккупанты захватили Водяное и продвинулись в Ивановском. Российские оккупанты продвинулись на Донецком направлении. Аналитики также сообщили, что уточняют линию соприкосновения возле Вербового Запорожской области.
Президент Владимир Зеленский рассказал о действиях, которые не дают РФ продвигаться. Украинским защитникам удалось стабилизировать позиции на фронте в условиях дефицита снарядов. Российские оккупанты не могут продвигаться вперед.
Кто такой Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
Больше новостей:
- РФ применяет новую тактику ударов: в ПС сказали, почему сложно защищать Харьков
- Уничтожили самолеты вместе с пилотами: ВСУ и ГУР атаковали сразу три аэродрома в РФ
- РФ нашла слабое место в обороне ВСУ: полковник рассказал о продвижении врага
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред