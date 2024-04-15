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Будет "катастрофически тяжело": Буданов назвал сроки масштабного наступления РФ

Алексей Тесля
15 апреля 2024, 19:14
Армия РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы, предупредил начальник ГУР.
Буданов
Кирилл Буданов спрогнозировал наступление РФ / Коллаж: Главред, Фото: t.me/DIUkraine, mil.ru

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прокомментировал предстоящее новое наступление российских оккупантов.

По его словам, армия страны-агрессора РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. Об этом он сказал в интервью daserste.de.

Вместе с тем начальник ГУР говорит о том, что дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело".

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Глава украинской военной разведки также уточнил, что армия страны-агрессора может пойти в атаку в конце мая — начале июня.

"Российские войска начнут наступление в конце мая – начале июня. Я думаю, к этому моменту мы хорошо подготовимся. И посмотрим, как пойдет дальше. Без помощи западных союзников нам будет катастрофически тяжело. И то, при условии, что она, во-первых, придет в достаточном количестве, и второе — будет идти дальше", — добавил Буданов.

Ситуация на фронте

Ранее в ВСУ раскрыли направление наступления РФ. Бои в Покровском районе имеют решающее значение, рассказали украинские защитники.

Напомним, что оккупанты захватили Водяное и продвинулись в Ивановском. Российские оккупанты продвинулись на Донецком направлении. Аналитики также сообщили, что уточняют линию соприкосновения возле Вербового Запорожской области.

Президент Владимир Зеленский рассказал о действиях, которые не дают РФ продвигаться. Украинским защитникам удалось стабилизировать позиции на фронте в условиях дефицита снарядов. Российские оккупанты не могут продвигаться вперед.

Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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