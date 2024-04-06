РФ нашла слабое место в обороне ВСУ: полковник рассказал о продвижении врага

Владислав Селезнев назвал залог успешных действий российских оккупантов.

https://glavred.info/ukraine/rf-nashla-slaboe-mesto-v-oborone-vsu-polkovnik-rasskazal-o-prodvizhenii-vraga-10555793.html Ссылка скопирована

Владислав Селезнев спрогнозировал развитие ситуации на поле боя / 22 отдельная механизированная бригада, Facebook

Почти на всех ключевых участках фронта противник имеет инициативу и пытается за счет численного преимущества получить территориальные приобретения, заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

В результате украинские Силы обороны вынуждены проводить маневренную оборону, а также отходить на новые рубежи, подчеркнул он в интервью изданию Obozrevatel.

"Пусть это продвижение в суточном измерении составляет от нескольких десятков до нескольких сотен метров, однако тенденции не очень хорошие. Особенно на фоне того, что президент Украины заявляет, что к концу мая – в начале лета российская армия будет готова к проведению масштабных наступательных мероприятий", – говорит эксперт.

видео дня

Он отметил, что враг уже сейчас готов задействовать свои стратегические резервы и ресурсы, которые ранее готовил на исключительный случай, например, для прорыва основной линии обороны украинских сил.

"Ключевым союзником и подспорьем успешных действий российских оккупантов на разных участках фронта является активное использование ими не только артиллерийской компоненты, но и прежде всего фугасных авиабомб и управляемых авиабомб, сделанных на основе тех же ФАБ. Колоссальные масштабы применения этих боеприпасов, а в течение марта враг использовал около 2300 ФАБов и КАБов, свидетельствует о том, что противник нашел слабое место в нашей системе обороны", – пояснил полковник запаса ВСУ.

На сегодня ВСУ критически не хватает ресурсов, чтобы уничтожать как носители этих боеприпасов, так и напрямую противодействовать бомбам и снарядам РФ, что позволяет противнику получить преимущество, добавил он.

"Необходимо также понимать, что противник продолжает декларировать свое намерение – ему важно полностью оккупировать Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Для реализации этой миссии он готов идти в частности на большие человеческие потери", — резюмировал Селезнев.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Угроза нового наступления РФ

Напомним, ранее эксперт назвал два сценария атаки оккупантов. Россия может рассматривать разные планы, в том числе и план по растягиванию линии обороны, который предусматривает одновременный удар на юге, востоке и севере.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты могут организовать новую наступательную операцию в августе или сентябре, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, об этом можно судить, учитывая темпы формирования новых частей и набор войск РФ.

Бывший командующий Сухопутными войсками США Бен Ходжес считает, что Россия хотела бы захватить Харьков, а ее войска могли бы оказаться летом под Киевом, но есть надежда, что ВСУ и Генштаб делают все, чтобы такого не допустить. Нельзя называть российскую победу неизбежной, на Западе транслируются ложные месседжи в отношении данного тезиса.

/ Главред

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред