РФ нашла слабое место в обороне ВСУ: полковник рассказал о продвижении врага

Почти на всех ключевых участках фронта противник имеет инициативу и пытается за счет численного преимущества получить территориальные приобретения, заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.
В результате украинские Силы обороны вынуждены проводить маневренную оборону, а также отходить на новые рубежи, подчеркнул он в интервью изданию Obozrevatel.
"Пусть это продвижение в суточном измерении составляет от нескольких десятков до нескольких сотен метров, однако тенденции не очень хорошие. Особенно на фоне того, что президент Украины заявляет, что к концу мая – в начале лета российская армия будет готова к проведению масштабных наступательных мероприятий", – говорит эксперт.
Он отметил, что враг уже сейчас готов задействовать свои стратегические резервы и ресурсы, которые ранее готовил на исключительный случай, например, для прорыва основной линии обороны украинских сил.
"Ключевым союзником и подспорьем успешных действий российских оккупантов на разных участках фронта является активное использование ими не только артиллерийской компоненты, но и прежде всего фугасных авиабомб и управляемых авиабомб, сделанных на основе тех же ФАБ. Колоссальные масштабы применения этих боеприпасов, а в течение марта враг использовал около 2300 ФАБов и КАБов, свидетельствует о том, что противник нашел слабое место в нашей системе обороны", – пояснил полковник запаса ВСУ.
На сегодня ВСУ критически не хватает ресурсов, чтобы уничтожать как носители этих боеприпасов, так и напрямую противодействовать бомбам и снарядам РФ, что позволяет противнику получить преимущество, добавил он.
"Необходимо также понимать, что противник продолжает декларировать свое намерение – ему важно полностью оккупировать Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Для реализации этой миссии он готов идти в частности на большие человеческие потери", — резюмировал Селезнев.
Кто такой Владислав Селезнев
Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.
До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.
После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.
В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.
Угроза нового наступления РФ
Напомним, ранее эксперт назвал два сценария атаки оккупантов. Россия может рассматривать разные планы, в том числе и план по растягиванию линии обороны, который предусматривает одновременный удар на юге, востоке и севере.
Как сообщалось ранее, российские оккупанты могут организовать новую наступательную операцию в августе или сентябре, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, об этом можно судить, учитывая темпы формирования новых частей и набор войск РФ.
Бывший командующий Сухопутными войсками США Бен Ходжес считает, что Россия хотела бы захватить Харьков, а ее войска могли бы оказаться летом под Киевом, но есть надежда, что ВСУ и Генштаб делают все, чтобы такого не допустить. Нельзя называть российскую победу неизбежной, на Западе транслируются ложные месседжи в отношении данного тезиса.
Другие новости:
- Есть риск краха линии фронта: в Politico описали мрачную картину для Украины
- РФ готовится к масштабному наступлению: оккупанты увеличили количество штурмов
- Шойгу заявил, что РФ готова к переговорам по Украине: чего хочет Путин
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред