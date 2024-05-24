РФ стягивает силы на границу с Сумской и Черниговской областями - Генштаб

Российские оккупанты могут готовиться к наступлению, чтобы не допустить переброски украинских подразделений на другие направления.

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РФ стягивает силы на границу с Сумской и Черниговской областями / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты накапливают свои силы на границе с Черниговской и Сумской областями. Об этом во время брифинга на Укринформе заявил и.о. заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ полковник Игорь Прохоренко.

Ежедневно россияне обстреливают пограничные из артиллерии, бьют "шахедами" и наносят авиаудары.

"Что касается Сумского направления, там на сегодня обстановка стабильная, контролируемая, в приграничных районах РФ удерживает соответствующую группировку войск, которая проводит сковывающие действия, с целью недопущения переброски наших подразделений на другие угрожающие направления", - сказал Прохоренко. видео дня

Новое наступление РФ - угроза наступления на Сумщине

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты могут начать наступление на территорию Украины с нового направления на севере, в частности наибольшая опасность сейчас есть для Сумщины. Об этом заявил заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин.

Российские войска могут начать наступательные действия на Сумщине в любой момент. Об этом сказал военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

Майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отмечает, что вдоль украинско-российской границы на Сумщине, протяженностью 564 километра, россияне собрали 30 тысяч военных. Тактика врага будет заключаться в создании плацдарма с возможностью применения дополнительных подразделений в случае необходимости.

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