УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ стягивает силы на границу с Сумской и Черниговской областями - Генштаб

Ангелина Подвысоцкая
24 мая 2024, 19:01обновлено 24 мая, 19:47
226
Российские оккупанты могут готовиться к наступлению, чтобы не допустить переброски украинских подразделений на другие направления.
РФ стягивает силы на границу с Сумской и Черниговской областями - Генштаб
РФ стягивает силы на границу с Сумской и Черниговской областями / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты накапливают свои силы на границе с Черниговской и Сумской областями. Об этом во время брифинга на Укринформе заявил и.о. заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ полковник Игорь Прохоренко.

Ежедневно россияне обстреливают пограничные из артиллерии, бьют "шахедами" и наносят авиаудары.

"Что касается Сумского направления, там на сегодня обстановка стабильная, контролируемая, в приграничных районах РФ удерживает соответствующую группировку войск, которая проводит сковывающие действия, с целью недопущения переброски наших подразделений на другие угрожающие направления", - сказал Прохоренко.

видео дня

Новое наступление РФ - угроза наступления на Сумщине

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты могут начать наступление на территорию Украины с нового направления на севере, в частности наибольшая опасность сейчас есть для Сумщины. Об этом заявил заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин.

Российские войска могут начать наступательные действия на Сумщине в любой момент. Об этом сказал военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

Майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отмечает, что вдоль украинско-российской границы на Сумщине, протяженностью 564 километра, россияне собрали 30 тысяч военных. Тактика врага будет заключаться в создании плацдарма с возможностью применения дополнительных подразделений в случае необходимости.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Черниговская область Сумская область вторжение России Генштаб ВСУ
Реклама

Главное за день

"Они будут давить": у Зеленского назвали главную цель российского наступления

"Они будут давить": у Зеленского назвали главную цель российского наступления

20:40 Украина
Графики отключения света 25 мая: времени с электроэнергией будет значительно больше

Графики отключения света 25 мая: времени с электроэнергией будет значительно больше

19:53 Украина
"Чистоты нет": Лукашенко померещилась "нелегитимность" Зеленского

"Чистоты нет": Лукашенко померещилась "нелегитимность" Зеленского

19:32 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Россияне рвут на себе волосы: Максим Галкин сообщил радостную новость 86708

Россияне рвут на себе волосы: Максим Галкин сообщил радостную новость

Несколько штормов подряд: Украину атакуют новые магнитные бури 10560

Несколько штормов подряд: Украину атакуют новые магнитные бури

Шторм, грозы и похолодание до +4: в Украине ухудшится погода - стала известна дата 9196

Шторм, грозы и похолодание до +4: в Украине ухудшится погода - стала известна дата

Передает королевские обязанности: Кейт Миддлтон приняла решение - имя переемницы 8713

Передает королевские обязанности: Кейт Миддлтон приняла решение - имя переемницы

Последние новости

20:58

"Заставят открыть второй фронт": майор ВСУ сказал, есть ли угроза наступления с Беларуси

20:45

Только единицы справятся за 8 секунд: надо найти ножницы на картинке

20:40

"Они будут давить": у Зеленского назвали главную цель российского наступления

20:08

"В розыске", "снят" и "исключен": что означают статусы военнообязанных в Резерв+

19:53

Графики отключения света 25 мая: времени с электроэнергией будет значительно больше

Формула Зеленского VS заморозка войны: как Украина и РФ открыли фронт дипломатииФормула Зеленского VS заморозка войны: как Украина и РФ открыли фронт дипломатии
19:32

"Чистоты нет": Лукашенко померещилась "нелегитимность" Зеленского

19:28

Налетит мощный шторм: Украину будут заливать грозовые дожди с сильными ветрами

19:10

Два года безостановочного российского "ядерного карнавала", что дальше?мнение

19:01

РФ стягивает силы на границу с Сумской и Черниговской областями - Генштаб

Реклама
18:59

"Путин его боится": Кулеба раскритиковал заявления РФ о заморозке войны

18:34

Урожайность увеличится на 30%: когда окучивать картофель - важные советыВидео

18:30

Путин "наехал" на Зеленского и заклянчил переговоры: что предлагает диктатор

18:04

"Трамп притворяется, он не любит Путина": экс-посол США удивил заявлением

18:00

alyona alyona проигнорировала Jerry Heil на мероприятии - что случилось

18:00

Генштаб ВСУ уменьшат на 60%: часть отошлют на фронт

18:00

Война на Тайване. Грозит ли миру новый вооруженный конфликт и чего ждать Украине

17:33

Мощный удар на юге: ВСУ отбросили россиян, названо "горячее" направление

17:25

Модернизировав морские дроны, СБУ снова на шаг опередила россиян - эксперт

17:10

Там работали американские ракеты: в WSJ раскрыли детали ночных взрывов в Крыму

16:59

ВСУ повредили две "птички" РФ на аэродроме "Кущевска": появились свежие снимки

Реклама
16:48

Что нужно сделать 25 мая, чтобы уберечь себя от беды: важные приметы дня

16:40

"Большое разочарование": всплыла тяжелая правда об Олеге Виннике

16:40

"Мирный план" без двух важнейших пунктов: что предлагают Китай и Бразилия Киеву

16:26

Россиян "покрошили" на Харьковщине: разгромлена элитная группа спецназа РФ

16:25

РФ бросила в наступление множество солдат: Генштаб рассказал о боях на востоке

15:53

Кристина Орбакайте решила конкурировать со своей матерью

15:42

Главная точка удара и новый дедлайн: эксперт рассказал о планах РФ на фронте

15:41

"Друг Путина" в Европе вдруг ткнул носом Россию из-за войны в Украине

15:16

Как сказать на украинском "будь он неладен": какую ошибку мы часто делаемВидео

15:14

Враг получил по зубам на Харьковщине: ВСУ перешли в контрнаступление

14:58

Передает королевские обязанности: Кейт Миддлтон приняла решение - имя переемницы

14:57

"Есть две важные новости для Украины": после чего ВСУ смогут выиграть войну - сильный прогноз

14:48

Когда НАТО будет сбивать ракеты РФ над Украиной: эксперт назвал 2 условия

14:46

Украину ждет подорожание света: в Кабмине анонсировали рост тарифов и назвали сроки

14:36

"Только в фильмах ужаса сниматься": злючая Долина опозорилась своей публичной выходкойВидео

14:24

HIMARS, Leopard 1 и многое другое: Германия предоставит Украине новый пакет помощи

14:22

"Стена" Порошенко стала символом украденных миллиардов на фортификациях, – расследование к 10-летию войны с россией

14:10

"Нелегитимность" Зеленского: почему Россия открыла новый информационный фронтмнение

13:48

Путин разразился "условием" завершения войны

13:48

Виктор Павлик после остановки сердца вышел на свящь с поклонниками

Реклама
13:32

При каких условиях можно не явиться в ТЦК по повестке: в Минобороны дали ответ

13:08

Собрался усидеть на двух стульях: Орбан раскрыл скандальные планы по НАТО

12:48

Сможет ли Украина бить западным оружием по целям в РФ?мнение

12:46

После 28 лет брака: Ольга Сумская поймала мужа в постели с известной актрисой

12:37

Это защитит Харьков: в Воздушных силах сказали, что поможет отражать атаки РФВидео

12:24

Наталью Фриске не пустят на похороны сестры из-за войны

12:21

Шторм, грозы и похолодание до +4: в Украине ухудшится погода - стала известна дата

11:58

"Люди это понимают": известный украинский артист раскрыл сущность Пугачевой и Галкина

11:40

Войска РФ увязли на двух ключевых участках: Сырский сделал заявление о Харьковщине

11:26

Первая группа украинских пилотов закончила обучение на F-16: что будет дальше

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять