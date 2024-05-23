Взрывы от Симферополя до Сак: в Крыму мощные прилеты по базам РФ

В Крыму прозвучали мощные взрывы. Местные жители видели "прилеты" вечером 23 мая. Видео и фото уже распространилось в Сети.
В Telegram-канале Крымский ветер сообщили о том, что взрывы были слышны от Симферополя до Сак. Мощные "бавовны" слышали в районе Перевального, Ялте, Алуште, Бахчисарайском районе,
"Над Казанками в Бахчисарайском районе было громко. Дома тряслись", - сообщили подписчики канала.видео дня
В самом Белогорске местные жители насчитали до 15 взрывов, а в Алуште слышали даже звук похожий на беспилотник.
Сообщается, что после мощных взрывов в воинских частях Севастополя резко начала звучать сирена. По предварительным данным, украинские силы атаковали воинские части ФСБ РФ возле Алушты, 126-ю бригаду береговой обороны Черноморского флота РФ в Перевальном.
Также известно о том, что в сторону Гвардейского Симферопольского района помчались скорые и пожарные.
Смотрите видео с ударом по Крыму:
Удары Украины по войскам РФ в Крыму – последние новости по теме
17 мая ГУР и СБУ атаковали Черноморский флот РФ в Крыму и военные объекты россиян в Новороссийске воздушными и надводными дронами, сообщала Украинская правда со ссылкой на свои источники. В Севастополе временно не работала электроподстанция, а в Новороссийске раздавались взрывы на территории нефтебазы.
Россияне 19 мая обвинили Украину в атаке территории РФ и оккупированного Крыма. У оккупантов заявили, что полуостров был атакован 9 ракетами ATACMS, а по объектам в России были нанесены удары 60 беспилотниками.
В Британии призвали Германию дать Украине Taurus и разрешить бить ими по Крыму. В Лондоне напомнили, что Крымский полуостров – территория Украины, которую захватила Россия.
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