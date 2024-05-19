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В РФ и Крыму прогремели взрывы: оккупанты скулят об атаке ракет и 60 дронов

Алёна Воронина
19 мая 2024, 09:16
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Были, в частности, прилеты по НПЗ в Славянске-на-Кубани. Также фиксировались взрывы в других местах РФ и во временно оккупированном Крыму.
Атака дронов на РФ и Крым
В РФ и Крыму ночью прогремели взрывы/ коллаж: Главред, фото: скрин, Telegram

В стране-агрессоре России и во временно оккупированном Крыму в ночь на воскресенье, 19 мая, прогремели взрывы. В российском Минобороны говорят, якобы ночью Россия была атакована 60 беспилотниками, а на Крым якобы летело 9 ракет ATACMS.

При этом в Минобороны страны-агрессора пытаются убедить, якобы они уничтожили все дроны и ракеты.

"Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, три БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, пятьдесят семь БПЛА были уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края", - сообщили в российском ведомстве.

видео дня

Между тем в местных пабликах сообщается, что произошла, в частности, атака дронов по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Славянске-на-Кубани. На обнародованных в сети видео видно, что в НПЗ было попадание.

Также взрывы фиксировали и жители временно оккупированного Севастополя.

Кроме этого, жители Кущевска в Краснодарском крае, где расположен аэродром, сообщали в сети о нескольких десятках взрывов.

Атака дронов на РФ и Крым
Атака дронов на РФ и Крым/ скрин

Смотрите видео ночных взрывов в РФ и Крыму:

Взрывы на территории РФ - последние новости

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 мая дроны атаковали нефтебазу под Анапой в РФ - вспыхнул мощный пожар. Ночью 9 мая была атакована нефтебаза в селе Юровка под Анапой Краснодарского края РФ. Повреждены несколько резервуаров. Кроме того, в российском Белгороде прогремели взрывы и вспыхнули пожары.

В ночь на 12 мая дроны атаковали Волгоградский НПЗ в России. Беспилотники упали на территорию нефтеперерабатывающего завода, после чего там вспыхнул пожар.

Также 17 мая сообщалось, что ГУР и СБУ масштабно ударили по объектам в РФ и Крыму - поразили порт, НПЗ и электроподстанцию. Целью атаки были корабли и другие плавсредства Черноморского флота РФ, но из-за работы российских ПВО и РЭБ были поражены и другие объекты.

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