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"Несколько ракет долетят до цели": появился тревожный прогноз ядерных учений РФ

Алексей Тесля
19 мая 2024, 02:05
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Решением о проведении учений с ядерным оружием Владимир Путин достигает пропагандистских целей, говорит Александр Сотник.
Сотник, Путин, шантаж
/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels, УНИАН, скриншот: видео

Никто не знает, в каком состоянии находятся ядерные ракеты РФ, которыми диктатор Владимир Путин пугает весь мир, заявил журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

"Никто не знает, полетят они или нет, куда они смогут долететь, где взорвутся, способны ли они поразить цель", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Публицист говорит, что своим решением о проведении учений с ядерным оружием Путин достигает пропагандистских целей.

"Но я хочу спросить по поводу российских ядерных вооружений. Вы же не верите в то, что всю Россию разворовывали 35 лет, и только ракеты не трогали, что всё, что выделялось для обслуживания стратегического и тактического ядерного оружия, использовалось по назначению, копейки никто не брал? Если всё разворовывалось тотально, значит, в сфере ядерного оружия – тоже", - отметил он.

Собеседник напомнил о том, что все это время российские генералы строили себе дачи, а потом стали покупать особняки за рубежом.

"На лазурных берегах: сначала для себя, потом для детей, потом и для внуков. Нужно же где-то на всё это брать деньги. Откуда? Из бюджетных средств", - говорит он.

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

При этом писатель отметил, что в РФ и стратегические, и нестратегические ядерные ракеты содержатся в плачевном состоянии, и очень многие не взлетят.

"Но, если будет принято такое решение, то и не надо, чтобы много взлетело: даже несколько ракет, которые долетят до цели, могут натворить массу бед. И это серьёзно", - добавил Сотник.

Смотрите видео - интервью Александра Сотника Главреду:

Ядерные угрозы РФ – главные новости по теме

Ранее в Польше оценили угрозу ядерного удара от Путина. Существуют сдерживающие факторы, которые не должны позволить Владимиру Путину применить ядерное оружие, считает глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Напомним, ранее генерал США сказал, использует ли РФ ядерное оружие. Оккупанты не беспокоятся по поводу того, сколько людей они убивают, даже своих. Но для захватчиков выгодно иметь ядерное оружие, однако не использовать его.

Аналитики американского Института изучения войны предположили, что Путин бряцает ядерным оружием, чтобы продвинуть информационные операции. "Цель" Москвы – капитуляция Украины и разоружение Североатлантического альянса.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
/ Инфографика: Главред

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ядерное оружие Александр Сотник
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