"Им выгодно совсем другое": генерал США сказал, использует ли РФ ядерное оружие

Оккупанты не беспокоятся по поводу того, сколько людей они убивают, даже своих. Но для захватчиков выгодно иметь ядерное оружие, однако не использовать его.

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Генерал США сказал, использует ли РФ ядерное оружие/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, УНИАН

Угрозы страны-агрессора России применить ядерное оружие вряд ли содержат под собой реальную решимость это сделать. Российским оккупантам выгоднее иметь ядерное оружие, но не применять его, а использовать угрозы его применения для влияния на другие страны.

Однако нельзя точно утверждать, что шансы на использование Россией такого оружия равны нулю. Об этом заявил американский генерал Бен Ходжес, сообщает "РБК-Украина".

Он выразил убеждение, что всё больше людей осознают, что угрозы страны-агрессора России относительно использования ядерного оружия - это только угрозы.

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"Я не хочу сказать, что это нулевые шансы, потому что Россия имеет тысячи единиц ядерного оружия, и их явно не беспокоит, сколько людей они убивают даже своих, но я не вижу для них преимущества в том, чтобы использовать ядерное оружие. И особенно если Россия сама не подвергается прямому нападению со стороны НАТО", - отметил Ходжес.

По его словам, россияне понимают, что их ядерное оружие наиболее эффективно, когда они не применяют его, а просто угрожают его использованием, потому что РФ видит колебания США, Германии и некоторых других стран.

"Мы сами себя сдерживаем, потому что мы обеспокоены этой эскалацией. Кажется, что мы наконец начинаем это проходить. Ключевым будет, когда США и Германия оба наконец скажут, что мы хотим, чтобы Украина победила, что в наших интересах, чтобы Украина победила Россию. И тогда, когда вы имеете четко определенный стратегический результат, тогда вы можете иметь гораздо лучшие, более эффективные политические решения", - сказал американский генерал.

Кто такой Бен Ходжес Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе. В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.

Какие страны имеют ядерное оружие/ Инфографика: Главред

Ядерная угроза со стороны России - последние новости

Ранее в The Wall Street Journal отмечали, что Байден боится ядерных угроз РФ. В издании отметили, что после полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину более двух лет назад президент США Джо Байден до сих пор боится ядерного шантажа Кремля. На Западе опасаются предоставлять Украине вооружение, которое могло бы существенно изменить ситуацию на поле боя.

В Польше оценили угрозу ядерного удара со стороны РФ по Украине. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Глава Кремля Владимир Путин вряд ли пойдет на применение ядерного оружия против Украины. Если будет такой замысел, ему надо убедить своих генералов, которым придется сделать выбор: выполнить приказ или избавиться от Путина. К тому же серьезным сдерживающим фактором является позиция США, ведь американцы уже предупредили россиян о последствиях подобных действий.

Напомним, после заявлений о французской армии в Украине Макрон заговорил о "ядерке". Ядерное оружие могло бы сдержать Россию, считает Макрон.

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