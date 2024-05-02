РФ может готовить 300-тысячный "кулак": Жданов раскрыл вероятные сроки удара

В РФ остро стоит вопрос нехватки вооружений для обеспечения новых частей, подчеркнул Олег Жданов

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​​​​​Олег Жданов оценил наступательный потенциал РФ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, mil.ru

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов прокомментировал вероятность усиления подразделений армии страны-агрессора в Украине.

Комментируя по просьбе Главреда информацию о том, что враг может отправить на войну в Украину еще 300 тысяч солдат, он отметил, что это может произойти не ранее следующего года.

"Это уже перспектива 2025 года, которая может произойти при условии, прежде всего, сбора 300 тысяч. Потому что общественное мнение относительно "СВО" в РФ меняется, как и отношение к ее "героям". Поэтому еще вопрос, соберут ли в России такое количество людей", - сказал эксперт.

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Вместе с тем он также обратил внимание на то, что в РФ остро стоит вопрос нехватки вооружений для обеспечения новых частей.

"Другой вопрос - с чем эти войска пойдут в бой. Они, конечно, могут приехать на танках Т-34, но российская экономика захлебывается и не способна производить новейшие образцы вооружения - их количество катастрофически снижается Сегодня даже по сводкам Генштаба ВСУ, укомплектованность техникой и вооружением в российских войсках очень низкая", - добавил Жданов.

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Как сообщалось ранее, РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные системы противовоздушной обороны Patriot сейчас должны находиться именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять по всему восточному флангу НАТО.

Напомним, ранее Зеленский срочно посовещался с главами СБУ и ГУР. Президент обсудил ситуацию вокруг ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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