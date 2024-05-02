Россияне готовят информационную операцию "21 мая": Жданов сказал, что задумал Путин

Захватчики начнут терять стратегическую инициативу и будут требовать от Украины переговоров и прекращения огня.

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Жданов отмечает, что россияне готовят информационную операцию "21 мая"/ коллаж: Главред, фото: Главред, сайт Кремля

Страна-агрессор Россия устроит новую волну информационной атаки на Украину, как только украинские военные начнут ломать ситуацию на фронте в нашу пользу.

Также россияне могут снова начать угрожать ядерным оружием. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

"Как только мы начнем ломать ситуацию в свою пользу в плане огневого воздействия на противника, россияне снова и ядерную дубину достанут, и будет новая волна информационной атаки на Украину", - отметил военный эксперт. видео дня

По словам Жданова, российские захватчики готовят новую информационную операцию против Украины.

"Кстати, сейчас они готовят информационную операцию "21 мая" (потому что 20 мая 2019 года состоялась инаугурация Зеленского). То есть Россия будет любой ценой требовать переговоров и прекращения огня, потому что начнет терять стратегическую инициативу", - отметил он.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что РФ пойдет в большое наступление до 9 мая - пограничник назвал направления. Российские оккупанты будут пытаться пойти в наступление не только на востоке страны.

Также ранее сообщалось, что войска РФ смогли продвинуться вперед - в ВСУ назвали самые горячие направления фронта. В ВСУ отмечают, что российские оккупанты в Очеретино продолжают попытки продвинуться на запад силами сразу четырех военных бригад.

Напомним, в ISW сказали, почему оккупанты замедлили продвижение и на какой город они готовят наступление. Оккупанты замедлили продвижение на фронте и готовят резервы, чтобы начать большее наступление на одном из направлений.

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