УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россияне готовят информационную операцию "21 мая": Жданов сказал, что задумал Путин

Алёна Воронина
2 мая 2024, 03:25
Захватчики начнут терять стратегическую инициативу и будут требовать от Украины переговоров и прекращения огня.
Олег Жданов, Владимир Путин
Жданов отмечает, что россияне готовят информационную операцию "21 мая"/ коллаж: Главред, фото: Главред, сайт Кремля

Страна-агрессор Россия устроит новую волну информационной атаки на Украину, как только украинские военные начнут ломать ситуацию на фронте в нашу пользу.

Также россияне могут снова начать угрожать ядерным оружием. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

"Как только мы начнем ломать ситуацию в свою пользу в плане огневого воздействия на противника, россияне снова и ядерную дубину достанут, и будет новая волна информационной атаки на Украину", - отметил военный эксперт.

видео дня

По словам Жданова, российские захватчики готовят новую информационную операцию против Украины.

"Кстати, сейчас они готовят информационную операцию "21 мая" (потому что 20 мая 2019 года состоялась инаугурация Зеленского). То есть Россия будет любой ценой требовать переговоров и прекращения огня, потому что начнет терять стратегическую инициативу", - отметил он.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что РФ пойдет в большое наступление до 9 мая - пограничник назвал направления. Российские оккупанты будут пытаться пойти в наступление не только на востоке страны.

Также ранее сообщалось, что войска РФ смогли продвинуться вперед - в ВСУ назвали самые горячие направления фронта. В ВСУ отмечают, что российские оккупанты в Очеретино продолжают попытки продвинуться на запад силами сразу четырех военных бригад.

Напомним, в ISW сказали, почему оккупанты замедлили продвижение и на какой город они готовят наступление. Оккупанты замедлили продвижение на фронте и готовят резервы, чтобы начать большее наступление на одном из направлений.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России Олег Жданов
Реклама

Главное за день

Прилет ATACMS по полигону оккупантов мог ликвидировать до 80 солдат: что известно

Прилет ATACMS по полигону оккупантов мог ликвидировать до 80 солдат: что известно

22:33 Украина
Россия ударила по Одессе баллистикой: в городе сильный пожар, есть пострадавшие

Россия ударила по Одессе баллистикой: в городе сильный пожар, есть пострадавшие

22:33 Украина
Русская армия за апрель потеряла более 20 тысяч солдат - ВСУ

Русская армия за апрель потеряла более 20 тысяч солдат - ВСУ

21:00 Украина
Все главные новости

Популярное

Инаугурация “путина” 7 мая: что задумали в РФ против Украины 9163

Инаугурация "путина" 7 мая: что задумали в РФ против Украины

Эксперты призвали не косить газон еще в течение 2 месяцев: в чем причина 6022

Эксперты призвали не косить газон еще в течение 2 месяцев: в чем причина

РФ готовит массированный удар: названы точные даты вероятных обстрелов 5278

РФ готовит массированный удар: названы точные даты вероятных обстрелов

Гороскоп Таро на май 2024: Весам - исполнение желания, Скорпионам - триумф, Стрельцам - деньги 4801

Гороскоп Таро на май 2024: Весам - исполнение желания, Скорпионам - триумф, Стрельцам - деньги

Последние новости

04:00

Запроданку Асти освистали зрители во время концерта и покинули зал - причина

03:25

Россияне готовят информационную операцию "21 мая": Жданов сказал, что задумал Путин

02:50

Интрига раскрыта: номер на Евровидение-2024 для Украины поставила мировая звездаВидео

02:20

Чрезвычайно сложная головоломка: нужно найти 5 отличий за 32 секунды

01:30

РФ может попытаться "пробить границу": под угрозой город-миллионник – Жданов

Россия идет ва-банк, у нее есть 3 направления для удара - ЖдановРоссия идет ва-банк, у нее есть 3 направления для удара - Жданов
00:13

Настя Каменских прокомментировала роман с молочником из клипа "MOLOKO"Видео

01 мая, среда
23:27

Не видели даже самые преданные фанаты: Дима Monatik показал редкие школьные фото

23:07

В Украине хотят резко поменять торговлю "б/ушными" авто: что случилось

22:33

Прилет ATACMS по полигону оккупантов мог ликвидировать до 80 солдат: что известно

Реклама
22:33

Россия ударила по Одессе баллистикой: в городе сильный пожар, есть пострадавшиеВидео

22:30

Не каждый найдет 5 скрытых объектов за 15 секунд: сложная загадка на внимательность

22:18

Часть переселенцев осталась без пенсий: что произошло и как их восстановить

22:14

В оккупированном Должанске "расцвела бавовна": взорвался грузовик с боеприпасами РФ

22:05

Почему плацдармы на левобережье Херсонщины важны для ВСУмнение

21:21

Роковая ошибка: почему категорически нельзя вешать полотенца на дверцу духовкиВидео

21:00

Русская армия за апрель потеряла более 20 тысяч солдат - ВСУ

20:34

Военным "Азова" не дают оружие от США и запрещают тренироваться с НАТО - The Times

20:27

Пентагон заменит переданные Украине Bradley новой версией техники: что произошло

20:00

Украина и Хорватия сравняли счеты: рейтинг Евровидения-2024 от букмекеров

19:56

Грузия сделала шаг к принятию закона об "иноагентах": В Тбилиси готовятся к протесту

Реклама
19:27

Ножницы станут снова острыми за секунды: лучший метод для заточкиВидео

19:24

Украине нужно мобилизовать больше людей в армию: генерал Ходжес назвал причину

19:10

У России есть новая задача по войне в Украинемнение

18:56

Удар России по Одессе: появились фото "замка Кивалова" после прилетаФото

18:53

"Набейте им морду": Лукашенко призвал белорусских спортсменов к насилию на Олимпиаде

18:20

РФ приближается к Часовому Яру: оккупанты форсировали канал в 1 км от города - BILD

18:13

Слизней на огороде больше не будет: какой напиток стоит поставить рядом с растениямиВидео

18:10

Виталий Портников. Россия остается без горючегоВидеоблоги

17:55

Прилетела толстая ракета: ATACMS ударили по полигону россиян в Луганской области

17:53

В Раде хотят обязать украинцев платить долги умерших родственников: что произошло

17:39

Путинистка Лера Кудрявцева покинула РФ - причина

17:18

ВСУ могут "сломать" армию РФ: Жданов назвал два действия, которые обеспечат победу

17:11

Недолго горевала: Ани Лорак нарушила молчание после смерти отца

17:10

Джигурда с женой показали отвратительное видео "любви" в бассейне

17:02

"Что это из него торчит?": парень поймай 1 рыбу и стал миллионером

16:58

Десятки "Цирконов" и "Ониксов": в ГУР предупредили, чем РФ может бить по Украине

16:51

С раной помогал пострадавшим: юный одессит показал героизм после атаки РФ

16:49

Предупреждали с самого детства: что будет если есть жвачку на голодный желудокВидео

16:39

Виктор Павлик может умереть: жена певца рассказала о критической ситуации

16:32

Россия изменила подход к ударам по Украине: что говорят на Западе

Реклама
16:26

Украина может бить западным оружием по РФ: в Латвии сделали неожиданное заявление

16:18

Кошевой рассказал, как общается с Зеленским и о чем говорит с президентом

16:17

Как правильно развести нашатырный спирт от тли: спасти огород от вредителей

15:57

"Макрон прав": в Британии поддержали идею переброски войск в Украину

15:43

"После Пасхи": в Воздушных силах заинтриговали датой появления в Украине F-16

15:25

В Украине хотят легализовать ЧВК: законопроект уже в Раде

15:18

"Должен был умереть": известный украинский писатель получил ранение на фронте

15:16

Эксперты призвали не косить газон еще в течение 2 месяцев: в чем причина

14:53

Всю колонну расстреляли "кассетами": ВСУ "отжали" позиции у РФ на востоке – Bild

14:49

Налетят дождь и гроза: какие области на Пасху накроют осадки

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздник
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять