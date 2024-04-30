РФ пойдет в большое наступление до 9 мая: пограничник назвал направления

Российские оккупанты будут пытаться пойти в наступление не только на востоке страны.

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РФ готовится наступать к 9 мая / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, 43 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты хотят начать свое наступление до 9 мая. Враг планирует продвигаться на востоке страны и на других направлениях. Об этом заявил начальник пресс-службы пограничного отряда "Стальная граница" Иван Шевцов в эфире "Новости Live".

Он добавил, что украинские защитники готовы к любым планам врага.

"Враг в лице Путина любит определенные дедлайны, и сейчас у них дедлайн - это 9 мая. Они любят такие праздничные дни, и именно к 9 мая враг планирует опять же начать свои наступательные действия как на Востоке Украины, так и на других направлениях. Но и Силы обороны к этому готовы, и пограничники в том числе. Сегодня пограничник - это уже не тот просто солдат с автоматом и собакой на государственной границе, это мощный боец, который выполняет задачи по охране и обороне Украины. Поэтому все готовы", - сказал Шевцов. видео дня

Шевцов убежден, что украинским силам удастся отбить все попытки врага и остановить наступление.

Новости с фронта - актуальная ситуация на передовой

Российские оккупанты за последнюю неделю захватили около 6 сел на востоке Украины. Это происходит в тот момент, пока ВСУ ждут военной помощи от западных партнеров.

На Авдеевском направлении украинские военные были вынуждены отойти на новую линию обороны на несколько километров к западу. Ситуация еще больше осложняется тем, что оккупанты прорвали северную часть этой оборонительной линии.

По словам аналитика Сергея Згурца, враг расширяет плацдарм от Новобахмутовки и Новокалиново и движется в сторону Новоалександровки. Самая сложная ситуация сложилась на Покровском и Кураховском направлениях. Россия пытается развивать наступление западнее Авдеевки.

При этом в Институте изучения войны пока не видят, где оккупанты сосредоточат свои усилия в ближайшем будущем.

Кроме того, захватчики безуспешно штурмуют остров Нестрига в Херсонской области, который недавно взяли под свой контроль Силы обороны Украины. В частности, утром 30 апреля оккупанты уже совершили два штурма острова. Оба были неудачными. Враг понес потери и отступил.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически трудно". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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