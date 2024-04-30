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За неделю россияне оккупировали до 6 сел на Востоке, РФ спешит с наступлением - NYT

Яна Ставская
30 апреля 2024, 18:38
Враг достигает определенных успехов в продвижении войск по территории Украины, констатируют аналитики.
За неделю россияне оккупировали до 6 сел на Востоке, РФ спешит с наступлением - NYT
РФ развивает наступление на Востоке / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, 71 отдельная егерская бригада

Российские оккупанты оккупировали около 6 сел на Востоке Украины, пользуясь "окном возможностей", пока ВСУ не получат американскую помощь, говорится в материале The New York Times.

Журналисты в своей сводке с фронта ссылаются на данные Главнокомандующего Александра Сырского и Генштаба ВСУ.

Недавние успехи в продвижении России аналитики связывают с желанием страны-агрессора в полной мере воспользоваться имеющимся дефицитом в боеприпасах и установках ПВО у Вооруженных сил Украины.

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Россия медленно продвигается под Авдеевкой с целью продвижения к украинским логистическим узлам, таким как Покровск.

Указывается, что линия обороны, к которой ВСУ отступили после захвата РФ Авдеевки, уже оккупирована российскими войсками.

Новости с фронта - актуальная ситуация на передовой

Российские оккупанты за последнюю неделю захватили украинские населенные пункты на востоке Украины. Это происходит в тот момент, пока ВСУ ждут военную помощь от западных партнеров.

На Авдеевском направлении украинские военные были вынуждены отойти на новую линию обороны на несколько километров на запад. Ситуация еще больше осложняется тем, что оккупанты прорвали северную часть этой оборонительной линии.

По словам аналитика Сергея Згурца, враг расширяет плацдарм от Новобахмутовки и Новокалиново и движется в сторону Новоалександровки. Самая сложная ситуация сложилась на Покровском и Кураховском направлениях. Россия пытается развивать наступление западнее Авдеевки.

При этом в Институте изучения войны пока не видят, где оккупанты сосредоточат свои усилия в ближайшем будущем.

Кроме того, захватчики безуспешно штурмуют остров Нестрига в Херсонской области, который недавно взяли под свой контроль Силы обороны Украины. В частности, утром 30 апреля оккупанты уже совершили два штурма острова. Оба были неудачными. Враг понес потери и отступил.

Наступление России 2024

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически трудно".

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.

Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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