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Россия расширяет плацдарм на фронте: "летнее" наступление уже идет - эксперт

Яна Ставская
30 апреля 2024, 04:18
Продолжаются активные наступательные действия оккупантов вокруг Очеретино.
Россия расширяет плацдарм на фронте: 'летнее' наступление уже идет - эксперт
Россия уже ведет "летнее" наступление на передовой / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр адмирала Михаила Белинского

Российские оккупанты, прорвав оборону ВСУ у Очеретино, расширяют плацдарм от Новобахмутовки и Новокалиново и движутся в сторону Новоалександровки, пишет в колонке для Espreso военный аналитик Сергей Згурец.

По его словам, самая сложная ситуация сложилась на Покровском и Кураховском направлениях. Именно на Покровском направлении противник расширяет плацдарм вокруг Очеретино.

Россия пытается развивать наступление западнее Авдеевки. Войска ВСУ уже отошли от рубежа сел Бердичи-Семеновка, что подтвердил Главнокомандующий Александр Сырский.

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"Сейчас происходит плановый отвод наших сил к линии обороны в зоне Карловского водохранилища и по реке Волчья. Эта линия обороны, наверное, будет основной, которая проходит по населенным пунктам Прогресс, Камышевка, Карловка", - говорится в сообщении.

Кто такой Сергей Згурец

Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

Именно в сторону трассы Донецк-Константиновка враг перебрасывает усиление с других направлений, отметил Згурец.

В то же время аналитик сомневается, что противнику удастся захватить Часов Яр до 9 мая, поскольку участок каналов Северского Донца хорошо укреплен.

Вооруженным силам удастся купировать угрозу со стороны российских захватчиков в случае своевременной поставки на фронт западного вооружения.

Также Згурец не считает вероятным наступление России на Харьков, потому что для этого у противника сейчас недостаточно сил.

Новости с фронта - актуальное сегодня

Российские оккупанты за последнюю неделю захватили украинские населенные пункты на востоке Украины. Это происходит в тот момент, пока ВСУ ждут военной помощи от западных партнеров.

На Авдеевском направлении украинские военные были вынуждены отойти на новую линию обороны на несколько километров на запад. Ситуация еще больше осложняется тем, что оккупанты прорвали северную часть этой оборонительной линии.

Как писал Bild со ссылкой на источник в украинской армии, не исключено новое наступление врага на Харьков с участием от 20 до 40 тысяч человек. По словам украинских военных, РФ выработала эффективную тактику, которая включает массированные удары авиабомбами.

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