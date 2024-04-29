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ВСУ отступают на фронте, ситуация осложняется из-за медленной помощи - NYT

Ангелина Подвысоцкая
29 апреля 2024, 23:02
Российские оккупанты пытаются воспользоваться окном, пока американская помощь не прибыла в Украину.
ВСУ
Ситуация на фронте очень осложняется / Коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Российские оккупанты за последнюю неделю захватили украинские населенные пункты на востоке Украины. Это происходит в тот момент, пока ВСУ ждут военную помощь от западных партнеров. Об этом сообщает The New York Times.

Издание отмечает ухудшение ситуации на фронте. Об этом ранее говорил и главнокомандующий ВСУ Алексндр Сырский. Россия, в свою очередь, пытается воспользоваться окном для дальнейших атак, прежде чем помощь от США прибудет в Украину.

На Авдеевском направлении украинские военные были вынуждены отойти на новую линию обороны на несколько километров к западу. Ситуация еще больше осложняется тем, что оккупанты прорвали северную часть этой оборонной линии.

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Сложная ситуация наблюдается и в населенном пункте Часов Яр, который расположен на стратегической высоте. Его штурмуют 25 тысяч российских оккупантов. Под угрозой оказывается и Константиновка, которая является основным пунктом снабжения украинских войск на большей части восточного фронта. РФ может начать атаковать этот населенный пункт с юга после продвижения к северу от Очеретино.

Аналитики утверждают, что в ближайшие недели Украину ждут тяжелые времена. Сейчас ВСУ особенно нуждаются в артиллерийских снарядах. Соотношение артобстрелов сейчас 1:10, где на 1 украинский выстрел приходится 10 российских. Эксперты сомневаются в том, успеет ли помощь поступить на поле боя достаточно быстро, чтобы остановить российское продвижение.

Наступление РФ 2024 - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что РФ собирает ударный "кулак": превращает город-миллионник в "серую зону". Оккупанты РФ намерены превратить Харьков в "серую зону", непригодную для проживания гражданского населения, пишет британское издание The Economist.

Как сообщалось ранее, РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные системы противовоздушной обороны Patriot сейчас должны находиться именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять по всему восточному флангу НАТО.

Напомним, ранее Зеленский срочно посовещался с главами СБУ и ГУР. Президент обсудил ситуацию вокруг ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины.

Наступление России 2024

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело".

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.

Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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