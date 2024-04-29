ВСУ отступают на фронте, ситуация осложняется из-за медленной помощи - NYT

Российские оккупанты пытаются воспользоваться окном, пока американская помощь не прибыла в Украину.

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Ситуация на фронте очень осложняется / Коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Российские оккупанты за последнюю неделю захватили украинские населенные пункты на востоке Украины. Это происходит в тот момент, пока ВСУ ждут военную помощь от западных партнеров. Об этом сообщает The New York Times.

Издание отмечает ухудшение ситуации на фронте. Об этом ранее говорил и главнокомандующий ВСУ Алексндр Сырский. Россия, в свою очередь, пытается воспользоваться окном для дальнейших атак, прежде чем помощь от США прибудет в Украину.

На Авдеевском направлении украинские военные были вынуждены отойти на новую линию обороны на несколько километров к западу. Ситуация еще больше осложняется тем, что оккупанты прорвали северную часть этой оборонной линии.

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Сложная ситуация наблюдается и в населенном пункте Часов Яр, который расположен на стратегической высоте. Его штурмуют 25 тысяч российских оккупантов. Под угрозой оказывается и Константиновка, которая является основным пунктом снабжения украинских войск на большей части восточного фронта. РФ может начать атаковать этот населенный пункт с юга после продвижения к северу от Очеретино.

Аналитики утверждают, что в ближайшие недели Украину ждут тяжелые времена. Сейчас ВСУ особенно нуждаются в артиллерийских снарядах. Соотношение артобстрелов сейчас 1:10, где на 1 украинский выстрел приходится 10 российских. Эксперты сомневаются в том, успеет ли помощь поступить на поле боя достаточно быстро, чтобы остановить российское продвижение.

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