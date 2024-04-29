Худшее впереди: в ВСУ дали мрачный прогноз и назвали сроки тяжелого периода

РФ готовит ключевую военную наступательную операцию, не исключает Юрий Сиротюк.

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ВСУ отражают удары оккупантов РФ / Коллаж: Главред, фото: фото: ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Самый тяжелый период войны может быть связан с информационно-психологической и диверсионной операцией, которую Россия попытается реализовать в конце мая этого года, заявил гранатометчик 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сержант Юрий Сиротюк.

В эфире Radio NV он не исключил, что это может быть критической и самой тяжелой точкой всей истории независимости Украины.

Украинский защитник считает, что Кремль рассчитывал на срыв помощи со стороны США, однако теперь может делать ставку на ИПСО.

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"Но мое внутреннее ощущение, что ключевую свою военную наступательную операцию Россия будет реализовывать внутри страны, в мозгах украинцев, в конце мая этого года под видом потери легитимности нынешней власти. Здесь очень важно следить за руками на столе, под столом и так далее", - предупредил он.

Боец ВСУ также говорит о факторе психологической усталости от войны и о том, что в украинской армии появился еще один противник — это сам воин и его моральная усталость без ротаций.

В то же время Сиротюк пояснил, что на поле боя начинается определенная стабилизация, которая связана с предоставлением ВСУ новой партии вооружений.

"Поэтому не считаю, что на фронте будет критическая ситуация. Думаю, что критическая ситуация может возникнуть за линией фронта", - резюмировал он.

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Ранее сообщалось, что Украина может восстановить силы для мощного контрнаступления. Вооруженные силы Украины получат ресурс для сдерживания оккупантов во время их летнего наступления.

Напомним, офицер ВСУ ранее оценил угрозу окружения Часового Яра. Российские оккупанты штурмуют позиции Сил обороны в районе Часового Яра с нескольких направлений при этом применяя авиацию.

Как сообщалось ранее, в ISW оценили, смогут ли ВСУ остановить атаки оккупантов. Страна-агрессор Россия, скорее всего, добьется тактических успехов на фронте в ближайшие недели, пока Украина ждет прибытия военной помощи от США.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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