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ВСУ освободили остров на юге, но ушли с рубежей на востоке: Сырский раскрыл детали

Алексей Тесля
28 апреля 2024, 16:18
РФ хочет захватить стратегическую инициативу, ситуация обострилась, предупредил главком ВСУ.
Сырский
Александр Сырский назвал самые "горячие" точки фронта / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/CinCAFofUkraine, Facebook/GeneralStaff.ua

Ситуация на фронте обострилась после того, как страна-агрессор РФ, пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, сосредоточила основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Как написал он в Facebook, враг активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях – имеет тактические успехи. При этом происходит динамическое изменение обстановки, отдельные позиции переходят "из рук в руки" несколько раз в течение суток, что рождает неоднозначное понимание ситуации.

Главком ВСУ уточнил, что тяжелые бои продолжаются по всей линии фронта, при этом обстановка динамично менялась – в некоторых направлениях враг имел тактический успех, а в некоторых удалось улучшить тактическое положение наших войск.

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Вместе с тем Силам обороны Украины удалось улучшить свое тактическое положение в районе Синьковки (Купянское направление) и Серебрянского лесничества (Лиманское направление).

Бои на Луганщине

"В Луганской области противник пытается воспользоваться своим преимуществом в воздухе, ракетах и количестве артиллерийских боеприпасов. Главной задачей для себя ставит выйти на административную границу Луганской области", - пояснил он.

Украинский военачальник отметил, что основные направления сосредоточения усилий врага на Купянском направлении – села Стельмаховка и Берестово, где враг имел частичный успех, но действиями наших подразделений был остановлен. Также РФ продолжает наступление на село Терны на Лиманском направлении, пытается вытеснить Силы обороны Украины за реку Черный Жеребец, но успеха не имеет.

Ситуация на Донетчине

По его словам, на Северском направлении противник наступает в районе Белогоровки и Раздолевки, пытается прорваться и блокировать Северск, чтобы создать условия для продолжения наступления на Славянск, однако успехов нет, его продвижение на этом направлении остановлено.

"На Краматорском направлении самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр. Также противник пытается вернуть под свой контроль Клещиевку и выйти на рубеж по каналу "Северский Донец-Донбасс", - пишет главком ВСУ.

ВСУ отошли на новые рубежи

Он предупредил, что наиболее сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои: "Противник на этих направлениях задействовал до четырех бригад, пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь в Покровск и Курахово. Подразделения Сил обороны Украины, сохраняя жизнь и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки. В целом, на этих направлениях противник добился определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить не смог. Украинские войска наносят врагу максимальные потери, как в личном составе, так и в военной технике. Для усиления обороны на этих направлениях, замены понесших потери подразделений осуществляется перемещение бригад, восстановивших боеспособность".

Успехи ВСУ на юге

Генерал-полковник также заявляет, что напряженной остается обстановка на Юге, в Запорожской и Херсонской областях. На Новопавловском направлении противник пытается наступать в районе Старомайорского, на Ореховском – в районах Работино и Вербового, на Херсонском – все еще надеется выбить наши войска из Крынок. Успеха не имеет ни в одном из направлений. Более того, на Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Велетенского и установить контроль над островом Нестрига.

Ситуация на севере

"На Севере Украины противник продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях, ведет диверсионно-разведывательную деятельность. Признаков непосредственной подготовки противника к наступательным действиям на Севере Украины нет. Вместе с тем отслеживаем наращивание численности и перегруппировку войск противника на Харьковском направлении. На наиболее угрожающих направлениях наши войска усилены артиллерийскими и танковыми подразделениями", - отмечает он.

Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Ротация и строительство оборонных рубежей

Сырский добавил, что продолжается ротация воинских частей с целью организации отдыха личного состава и восстановления боеспособности наших воинских частей, а также подготовка личного состава в учебных центрах, основной упор делается на качество и мастерство во владении оружием.

"Продолжаются работы по фортификационному оборудованию оборонных рубежей и позициям. Также ведется работа с партнерами по скорейшему получению средств поражения, вооружения и военной техники", - резюмировал он.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что Украина может восстановить силы для мощного контрнаступления. Вооруженные силы Украины получат ресурс для сдерживания оккупантов во время их летнего наступления.

Напомним, офицер ВСУ ранее оценил угрозу окружения Часового Яра. Российские оккупанты штурмуют позиции Сил обороны в районе Часового Яра с нескольких направлений при этом применяя авиацию.

Как сообщалось ранее, в ISW оценили, смогут ли ВСУ остановить атаки оккупантов. Страна-агрессор Россия, скорее всего, добьется тактических успехов на фронте в ближайшие недели, пока Украина ждет прибытия военной помощи от США.

ВСУ освободили остров на юге, но ушли с рубежей на востоке: Сырский раскрыл детали
/ Главред

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