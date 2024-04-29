РФ нацелилась на город-миллионник: десятки тысяч солдат готовят на штурм – Bild

В ВСУ раскрыли наиболее вероятный сценарий российского наступления.

https://glavred.info/ukraine/rf-nacelilas-na-gorod-millionnik-desyatki-tysyach-soldat-gotovyat-na-shturm-bild-10561427.html Ссылка скопирована

РФ может снова штурмовать Харьков / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

Российские оккупанты готовят новое масштабное наступление, заявили источники в Силах обороны Украины.

Как пишет Bild со ссылкой на источник в украинской армии, не исключено новое наступление врага на Харьков с участием от 20 до 40 тысяч человек.

"Тогда нам придется решить, хотим мы защищать север или восток. И то, и другое делать невозможно", — сказал он.

видео дня

Издание также пишет со ссылкой на еще одного украинского военного о том, что в ВСУ считают наиболее вероятным сценарием российского наступления атаку на Харьков.

По словам украинских военных, РФ выработала эффективную тактику, которая включает массированные удары авиабомбами.

"Спустя два года россияне поняли, как эффективно использовать свои силы для наступательных операций. Сейчас на фронт часто сбрасывают бесчисленное число бомб. Не как раньше — только в несколько незначительных ангаров, а в каждое здание, которое мы удерживаем", — прокомментировал ситуацию украинский офицер.

Он добавил, что ВСУ "не могут ничего сделать" без боеприпасов и ракет для систем ПВО. При этом сейчас украинские военные возводят километры противотанковых заграждений — не только на юге страны, но и по границам с Белгородской, Курской и Брянской областями.

Наступление РФ 2024 - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что РФ собирает ударный "кулак": превращает город-миллионник в "серую зону". Оккупанты РФ намерены превратить Харьков в "серую зону", непригодную для проживания гражданского населения, пишет британское издание The Economist.

Как сообщалось ранее, РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные системы противовоздушной обороны Patriot сейчас должны находиться именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять по всему восточному флангу НАТО.

Напомним, ранее Зеленский срочно посовещался с главами СБУ и ГУР. Президент обсудил ситуацию вокруг ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами та ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков. Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь. По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб". Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред